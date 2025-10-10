Porto, Villas-Boas contro l'Al Ittihad: parole durissime

Il presidente del Porto ha parlato così del mancato approdo di Rodrigo Mora in Arabia Saudita nonostante le promesse e le trattative fatte negli scorsi mesi: "Abbiamo ricevuto un'offerta di 50 milioni di euro dall'Al Ittihad, hanno provato a giocare con noi penso. Hanno promesso di fare un'offerta di 63 milioni di euro che non è mai arrivata. Il Porto, in ogni caso, non avrebbe venduto Rodrigo Mora per meno della clausola rescissoria, che all'epoca era di 115 milioni di euro. Tuttavia, parlando con il giocatore, abbiamo detto che eravamo disposti ad accettare un accordo a partire da 70 milioni di euro, ma quell'offerta non è mai arrivata e l'Al Ittihad è nuovamente scomparso dal tavolo delle trattative".