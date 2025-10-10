L'analisi dell'ex calciatore e attuale direttore tecnico dell'Hajduk Spalato, sul momento attuale degli andalusi: parole d'amore e d'affetto nei confronti della sua ex squadra e del lavoro svolto.

Ivan Rakitic, ex stella del Siviglia e oggi alla direzione tecnica dell'Hajduk di Spalato, ha parlato del club andaluso con il quale è diventato uno dei giocatori di maggior rilievo del panorama internazionale. Ecco le sue parole ai microfoni di Canal Sur Radio.

Rakitic esalta il Siviglia: ecco le sue dichiarazioni —

Prima di parlare della sua formazione personale e del suo ruolo odierno in Croazia, Ivan Rakitic ha detto la sua sul Siviglia di Almeyda, vera e propria rivelazione della Liga spagnola: "Sono estremamente orgoglioso della forza e della determinazione di questa squadra, a prescindere dai risultati che arriveranno. Devo congratularmi con l'allenatore e il suo staff tecnico, che hanno messo insieme una squadra che ha sorpreso un grande Barcellona, che, a mio parere, è tra le tre migliori squadre d'Europa e sono rimasti sopraffatti dall'intensità e dall'organizzazione del Siviglia".

Rakitic ha poi parlato del lavoro, a suo parere encomiabile, dell'ex Inter e Lazio Almeyda, ora sulla panchina proprio del Siviglia: "Siamo piacevolmente sorpresi da ciò che Matías Almeyda sta dando al Siviglia. Dobbiamo avere fiducia, smettere di essere negativi e dimostrare il nostro affetto all'allenatore e ai giocatori. Il calcio si muove così velocemente e si possono raggiungere grandi traguardi. Ho molta fiducia in loro". Parole d'affetto e di grande attaccamento da parte di Rakitic nei confronti della sua ex squadra con la quale più volte ha sollevato trofei importanti in quello che forse è stato uno dei migliori momenti della storia del Siviglia.

Infine, una chiosa sul futuro e sulle ambizioni personali, in un ruolo nel mondo del calcio ben diverso da quello di cui era abituato: "Sto imparando molto da Goran Vucevic e dal presidente. La prossima settimana inizierò a studiare Management dello Sport con la UEFA e ho anche sottoscritto la tessera dell'allenatore. Non andrò di fretta, questo è certo: voglio imparare molto, allenarmi e poi decidere cosa è meglio per me", conclude.