Rakitic torna subito in pista: è il nuovo direttore tecnico dell’Hajduk Spalato

Era nell'aria e da oggi è ufficiale. Dieci giorni dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Ivan Rakitic riparte subito con un nuovo ruolo. L'ex centrocampista croato è il nuovo direttore tecnico dell' Hajduk Spalato . Ruolo diverso, ma di fatto stessa casa, nella sua patria per il 37enn e: infatti l'Hajduk è stata proprio l'ultima squadra in cui l'ex Barcellona ha vestito i panni da calciatore.

Una carriera da vincente assoluto tra Barcellona, Siviglia e nazionale croata

Come tanti grandi calciatori, il passaggio ad ottimo dirigente non sarà scontato nemmeno per Rakitic. Resta tuttavia evidente l'innegabile competenza che il croato ha accumulato in carriera. Il centrocampista ha infatti chiuso il percorso da giocatore con 16 trofei vinti, tra cui una Champions League nel 2014 col Barcellona, dove ha giocato al fianco dei più grandi campioni, e due Europa League col Siviglia.