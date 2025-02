Porto-Roma, probabili formazioni: ritornano Hummels e Paredes

Portoghesi in una fase di debolezza, la Roma consapevole dei suoi mezzi e con una convincente vittoria alle spalle.

12 febbraio

All'Estadio Do Dragao di Oporto va in scena uno dei match più interessanti dei playoff di Europa League: i padroni di casa, il Porto, affronteranno la Roma di Claudio Ranieri, reduci dalla vittoria contro il Venezia. Entrambe le formazioni hanno beneficiato della nuova formula e dei tanti ingressi previsti per questa fase, dato che hanno concluso rispettivamente il girone diciottesimo e quindicesimo posto. I portoghesi, segnatamente, hanno ottenuto 11 punti in 8 partite, mentre i giallorossi 12. L'aria di Oporto, tra l'altro, è piacevole e piaciuta ai tifosi della Roma, dato che proprio lì sono stati strappati gli ultimi tre punti in Champions League, nel 2019. La vincente, infine, affronterà una tra Lazio e Athletic Club. Possibile quindi un derby della capitale in una delle principali competizioni europee.

Il momento di forma delle due squadre e probabili formazioni — La squadra di Anselmi è riuscita ad agguantare il diciottesimo posto grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il Maccabi Tel Aviv, per 1-0. Ciò perché il suo percorso in Europa League è stato pressoché altalenante: oltre le tre vittorie, ha rimediato tre sconfitte e raggiunto due pareggi. L'ultima vittoria è arrivata grazie alla rete di Nico Gonzalez, realizzata pochi giorni prima di essere acquistato dal Manchester City per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il calciatore spagnolo, però, scelto dagli inglesi per sostituire Rodri (infortunato), è stato particolarmente sfortunato dato che al ventesimo minuto contro il Leyton Orient è stato costretto a uscire per un brutto colpo incassato.

La squadra portoghese, peraltro, arriva dal delicato incontro di campionato contro lo Sporting Lisbona, in cui è riuscita a strappare un pareggio per 1-1. Il risultato non è sicuramente dei peggiori, se non fosse che la squadra di Anselmi nelle ultime cinque giornate non ha ottenuto alcuna vittoria, e questo è il terzo punto ottenuto consecutivamente nel campionato. Probabilmente ciò che resta da salvare della prestazione è lo spirito combattivo e la determinazione che ha portato i padroni di casa a pareggiare i conti nei minuti di recupero, con una rete realizzata da Namaso, la sua terza nel campionato portoghese in 18 partite. Il tecnico punta sul 3-4-2-1 per sorprendere la Roma e, soprattutto, per provare a giocarsi una grossa fetta di qualificazione al ritorno.

Non faranno parte del match Marcano, Gruij e Fernandes; ci saranno invece i due ex Serie A Perez (Udinese) e Joao Mario. Da punta, invece, partirà probabilmente dal primo minuto Samu Omorodion, che ha segnato 5 gol in 7 match di Europa League. Mentre in patria la cifra lievitano vertiginosamente fino a toccare i 13 centri in appena 17 partite. Numeri eccellenti per lo spagnolo, che reggerà gran parte del peso dell'attacco. Il tecnico Anselmi punta sul 3-4-2-1 per sorprendere la Roma ed avvantaggiarsi in vista del ritorno: Samu, fermo a quota 5 reti nella competizione, agirà come unica punta mentre i due fantasisti Pepe e Mora stazioneranno sulla trequarti alle spalle dell'attaccante spagnolo. La difesa a tre sarà guidata da Perez, ex Udinese, con Joao Mario ed Eustaquio come esterni di centrocampo. Indisponibili Marcano, Gruijc e Fernandes.

Per quanto riguarda la Roma, invece, l'ultima partita in Europa League è stata egregiamente portata a termina con una vittoria di 2-0. Finale di girone meritato per la squadra di Claudio Ranieri, che da quando s'è messo al timone del club è riuscito a invertire il trend negativo della squadra, che andava avanti in campionato e nella competizione europea. Contro i tedeschi si sono rivelate decisive le reti di Angeliño e Shomurodov, ma nessuno dei due ha alte probabilità di scendere in campo contro il Porto. Ci sarà, invece, Paulo Dybala, che può sfruttare il buon momento di forma dopo la rete realizzata contro il Venezia su calcio di rigore. Spazio, poi, ai calciatori abituati a certe pressioni come Leandro Paredes, Campione del Mondo nell'Argentina nel 2022, e Mats Hummels, altro calciatore che ha ottenuto una vittoria nella massima competizione organizzata dalla Fifa.

Anche perché il bilancio contro il Porto non è proprio a favore dei giallorossi: le squadre si sono affrontate sei volte in competizione ufficiali e la Roma ha vinto soltanto in un'occasione. I portoghesi, tra l'altro, hanno perso soltanto 1 delle 4 gare giocate in casa questa Europa League. Ranieri, infine, ha perso per infortunio Devyne Rensch, e non ci saranno neanche Gourna-Douath e Salah-Eddine, non inseriti in lista Uefa.

Porto (3-4-2-1): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Pepe, Mora; Samu. All: Anselmi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All: Ranieri.

Dove vedere la partita — Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online. Per vedere Porto-Roma in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi. Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.