Prezzi troppo alti e una gestione finanziaria mal gestita dalla società: i tifosi del Porto si fanno sentire quando all'inizio del campionato manca solo una settimana

Mattia Celio Redattore 3 agosto - 12:12

Tra una settimana Francesco Farioli farà ufficialmente il suo debutto sulla panchina del Porto in campionato. Sabato 9 agosto i Dragoni scenderanno in campo contro il Guimarães nella prima giornata della Liga Portugal. C'è molta curiosità nel vedere cosa porterà ai biancoblu il neo tecnico azzurro, tuttavia allo stesso tempo c'è anche molta rabbia da parte dei tifosi per la gestione dei prezzi dei biglietti da parte della società.

Porto, tensione tra tifosi e società sui prezzi del biglietti: tra un settimana l'esordio in campionato — Tra una settimana riparte la caccia allo Sporting Lisbona. Il Porto è chiamato a riportare al Dragao il titolo che manca dalla stagione 2021-22. Sabato 9 agosto i Dragoni del neo allenatore Francesco Farioli scenderanno in campo contro il Guimarães in una situazione, però, di grande tensione tra la dirigenza e la tifoseria dei Dragoni. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, il motivo riguarda i prezzi troppo alti dei biglietti e una questione finanziaria mal gestita.

Secondo una dichiarazione riportata dal gruppo di tifosi Super Dragoni, sarebbero in corso con la società dei colloqui relativi a diverse questioni. Come infatti riporta il comunicato: "Questi sono i temi: +45% di biglietti assegnati, maggiore flessibilità nello scambio di membri, proposte di revisione dei prezzi per giochi e sport, supporto logistico (autobus) quasi chiuso. L'FC Porto ha espresso riserve su alcuni membri della commissione. Anche se non siamo d'accordo con la percezione, abbiamo avviato cambiamenti interni per rispondere a queste richieste".

Per quanto riguarda invece la gestione finanziaria, i Super Dragoni affermano: "Ci sono state gravi carenze nella gestione dei fondi degli iscritti. La responsabilità ricade su chi si occupava di quest'area e non sull'intera struttura. Impariamo dagli errori. In futuro rafforzeremo la trasparenza e la responsabilità. E adesso? È arrivato il momento di decidere: ultra? O siamo tornati all'informalità e al caos? La nostra forza è l'unità e le decisioni collettive. Il futuro dipende da tutti noi".

Porto che, nel frattempo, scenderà in campo stasera contro l'Atletico Madrid nell'amichevole in ricordo di Diogo Jota, scomparso lo scorso 2 luglio, che ha vestito la maglia dei Dragoni nella stagione 2016-17.