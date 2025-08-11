Cosa dicono gli scontri diretti in casa dei biancoblu sul possibile esito della sfida in programma lunedì sera all'Estadio do Dragao

Filippo Montoli 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 09:39)

È cominciata la nuova stagione del campionato portoghese. Le tre grandi tornano a lottarsi la vittoria finale. A chiudere la prima giornata della Liga Portugal è la partita tra Porto e Vitoria Guimaraes, in programma lunedì sera alle ore 21:45 italiane. Gli uomini di Francesco Farioli devono subito rispondere allo Sporting Lisbona e soprattutto hanno intenzione di cominciare al meglio la nuova stagione, dopo quella deludente dell'anno passato. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Porto-Vitoria Guimaraes.

I precedenti in casa del Porto — Storicamente, quella tra Porto e Vitoria Guimaraes è una partita con poco equilibrio. In totale si sono affrontate per 183 volte, con i Dragões usciti vittoriosi in 120 occasioni. Ancora più netto è lo squilibrio quando la gara si disputa a Oporto. In questo caso, sono 87 le volte in cui ciò è avvenuto. La percentuale di vittoria dei biancoblu è molto alta, con le sue 67 vittorie. Considerando poi che il Vitoria Guimaraes ha strappato i tre punti al do Dragão solo in 5 occasioni, le speranze per gli uomini di Luis Pinto sono davvero minime.

Per questi motivi fa un certo effetto pensare che le ultime due vittorie del Vitoria Guimaraes sono arrivate proprio in trasferta. Una nella stagione 2018/2019, l'altra in quella 2023/2024. L'ultima stagione la gara a Oporto è terminata 1-1. I biancoblu quindi non vincono in casa contro i bianconeri in campionato da due stagioni. Nel mezzo c'è stata però una partita di coppa, vinta per 3-1.

Le probabili formazioni — PORTO (4-3-3): Diogo Costa; A. Costa, Bednarek, Pérez, Fernandes; Frøholt, Varela, Veiga; Sainz, Agehowa, Pepe. Allenatore: Francesco Farioli.

VITORIA GUIMARAES (3-4-3): Charles; Borevković, Abascal, Nóbrega; Félix, Handel, Silva, Mendes; Santos, Oliveira, Camara. Allenatore: Luis Pinto.

Porto-Vitoria Guimaraes, il pronostico di DDD — I dati sui precedenti tra le due squadre influenzano le quote dei Bookmakers, anche se non così nettamente. Il Porto è dato sì per vincente, ma con una quota di 1.53. Non così bassa, dunque, e ottima per pronosticare una combo in grado di fruttare bene. Il pareggio è dato a 4, mentre la vittoria degli ospiti a 6. Le ultime partite disputate al do Dragão potrebbero innescare qualche dubbio sull'esito scontato del match, ma un buon pre-campionato e la mano di Farioli indicherebbero il contrario. Per questo motivo il pronostico sul risultato esatto di Porto-Vitoria Guimaraes è di 3-0 per i padroni di casa.