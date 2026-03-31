La visita inaspettata dell'entourage dell'organismo internazionale di calcio è prevista da regolamento ma ha lasciato di stucco calciatori e staff

Filippo Montoli 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 11:37)

La Nazionale di calcio del Portogallo ha dovuto sottoporsi a un test antidoping a sorpresa. Un'equipe medica della Fifa si è presentata all'hotel di Atlanta negli Stati Uniti senza preavviso, come da procedura. Sarebbero stati dieci i giocatori ad aver preso parte al controllo, da quanto riferisce A Bola. Il tutto si è svolto senza intoppi e non resta che attendere gli esiti degli esami. Intanto, il Portogallo prepara l'ultima amichevole di questa sosta.

Portogallo, test antidoping a sorpresa prima degli Stati Uniti — I lusitani hanno voluto pregustare il clima dei Mondiali, andando a giocare due amichevoli in Messico e Stati Uniti. Domenica scorsa è stato il turno della prima delle due partite, giocatasi in un rinnovato stadio Azteca che ospiterà la sfida inaugurale della competizione. La gara è terminata con uno scialbo 0-0 e le notizie con più diffusione hanno riguardato eventi negativi avvenuti prima e durante la gara. La Nazionale portoghese si è poi trasferita negli States, ad Atlanta precisamente, per preparare la seconda sfida.

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Il match con gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino è in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì, con calcio d'inizio previsto all'una. Ma la squadra di Roberto Martinez ha già avuto una prima (vera) sorpresa da questa seconda trasferta nelle Americhe. Nelle ore passate, infatti, una delegazione medica della Fifa si è presentata all'hotel che ospita i portoghesi per uno dei consueti controlli antidoping.

Sarebbero stati in dieci a essersi sottoposti a questi test, avvenuti senza alcun intoppo sotto l'osservazione della Direzione della Salute e delle Prestazioni della Nazionale portoghese. Per l'esito di questi esami, invece, bisognerà attendere ancora. Nel frattempo, la squadra lusitana ha già terminato l'ultimo allenamento prima della gara che andrà in scena al Mercedes-Benz Stadium. In questo stadio si dovrebbero giocare otto partite totali dei prossimi Mondiali.