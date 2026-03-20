Portogallo, i convocati di Martinez: out Ronaldo. Ci sono Leao e Conceicao

I due 'italiani' guideranno il Portogallo in vista delle prossime amichevoli contro Messico e USA

Federico Grimaldi 20 marzo - 15:15

È ufficialmente inizia la marcia verso i prossimi Mondiali. Una delle favorite indiscusse è sicuramente il Portogallo: gli uomini guidati da Martinez, oltre alla forza del gruppo, può contare sul sempre eterno Cristiano Ronaldo. Ma non per le amichevoli in programma il 28 e 31 marzo contro il Messico e gli Usa. L'ex tecnico dell'Everton, infatti, ha deciso di escludere il fuoriclasse portoghese, in accordo col giocatore visto che in questo momento si trova ai box. Ci sono, invece, i due 'italiani': Rafa Leao e Conceicao. Martinez ne ha convocati 27, ecco la lista completa e le possibili scelte per queste due sfide.

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Senza Ronaldo: due amichevoli e un 'nuovo' attaccante — Da anni, il Portogallo ha una rosa adatta per tentare il colpo grosso. Ma il bottino è rimasto abbastanza amaro: un Europeo, una Nations League e poco altro. Altre Nazioni pagherebbero per avere un albo così ricco, ma non loro. La nazionale portoghese, a parte il 2006, non è riuscita ad arrivare alle fasi conclusive di un Mondiale. Nel 2022, l'eliminazione contro il Marocco brucia ancora. E proprio per questo, Martinez è chiamato ad una sorta di missione: portare il Portogallo sul tetto del mondo. Non servono magie né segreti: solo mettere i giusti tasselli al loro posto.

Con molta probabilità, questo, sarà l'ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese vuole un'ultima possibilità per entrare ancora di più nella storia del calcio. Insieme a lui, ci saranno campioni come Fernandes, Leao, Bernardo Silva, insieme a Vitinha e Nuno Mendes, pronti a far sognare una Nazione intera. Le amichevoli con Messico e USA potranno dare più indicazioni in vista del Mondiale. Molto probabilmente, al posto di Ronaldo, ci sarà Ramos. Ai suoi lati, i due 'italiani': Leao e Conceicao. La strada per i Mondiali è iniziata e il Portogallo non vuole farsi trovare impreparato.

Portogallo, i convocati di Martinez — Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP)

Difensori: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica)

Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Maiorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Porto)

Attaccanti: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG)

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