Portogallo, Martinez: “Assist a Bruno Fernandes? Ronaldo è un esempio”

Il Portogallo dopo il successo in rimonta in apertura contro la Repubblica Ceca , supera con un sonoro 3-0 anche la Turchia e accede agli ottavi di finale dell' Europeo 2024 con un turno di anticipo. A segno Bernardo Silva , un autogoal di Akaydin e Bruno Fernandes , quest'ultimo servito da un assist di Cristiano Ronaldo che solo davanti al portiere avrebbe potuto anche concludere a rete personalmente. Un gesto, quello di CR7 , che il Ct dei lusitani Roberto Martinez ha apprezzato particolarmente.

Minuto 55', il Portogallo conduce 2-0 sulla Turchia ; Cristiano Ronaldo raccoglie un lancio in profondità e anzichè concludere a rete, solo davanti a Bayindir , serve il suo ex compagno di squadra allo United Bruno Fernandes che accomoda in rete il pallone del 3-0 che archivia anzitempo la sfida.

"Un giocatore come Ronaldo che si ritrova davanti al portiere e invece di segnare fa l'assist per un compagno, è un grande esempio", ha affermato in conferenza stampa il Ct del Portogallo Roberto Martinez. "Quello che ha fatto Cristiano dovrebbe essere mostrato in tutte le accademie del Portogallo".