La sfida era prevista inizialmente per domenica 14 settembre, ma è stata anticipata a sabato 13

Filippo Montoli 9 settembre - 11:00

La partita tra Porto e Nacional in programma sabato 13 settembre alle ore 19 è a rischio. La squadra ospite, che ha sede a Funchal sull'isola di Madeira, non riesce a trovare un aereo per il viaggio. Il problema è sorto con la decisione della Federazione portoghese di anticipare la gara di un giorno. In origine si sarebbe infatti dovuta giocare la domenica. Il Nacional ha rilasciato un comunicato sul rischio di non potersi presentare alla partita con il Porto.

Porto-Nacional a rischio, gli ospiti non trovano un aereo per la terraferma — Al giorno d'oggi, trasferte una volta difficoltose e lunghe sono possibili in poche ore e in comodità. I molteplici mezzi di trasporto consentono alle squadre di decidere come viaggiare e soprattutto di avere un'alternativa valida in caso di problemi. Questo discorso non vale per quei club che vivono a molti chilometri dalla terraferma, in mezzo all'Oceano. In Europa, i casi più famosi di squadre di alta categoria lontani dal Continente riguardano i due Paesi iberici.

Se per la Spagna l'esempio principale è quello del Las Palmas nelle Isole Canarie (a 2 ore e 45 minuti di volo da Madrid), per il Portogallo vale quello del Nacional nell'isola di Madeira. La squadra di Funchal è costretta a organizzare con molto anticipo i voli delle trasferte, accordandosi direttamente con una compagnia aerea locale. Così è stato fatto anche per la gara contro il Porto del prossimo weekend. La sfida era programmata per domenica e il club aveva fissato il volo per sabato mattina. La Federazione portoghese ha però spostato la partita al giorno prima, facendo sorgere seri problemi logistici agli ospiti.

In un lungo comunicato diffuso sui canali social, il Nacional ha informato di essere in difficoltà con l'organizzazione del nuovo viaggio d'andata. Nel messaggio si legge che "dopo diversi e consecutivi sforzi con la compagnia aerea TAP Portugal per riprogrammare i voli, il CD Nacional informa che sta valutando di non partecipare all'incontro per non aver ricevuto un'alternativa di viaggio valida e degna di una squadra professionista". Il club ha fatto infine sapere di non avere problemi a giocare la domenica, invitando di fatto la Federazione a tornare sui propri passi.