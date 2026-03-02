Portogallo, Rio Ave contro l’arbitro: è bufera dopo lo 0-0 contro il Famalicão

Il Rio Ave FC attacca l’arbitro José Bessa dopo lo 0-0 con il FC Famalicão: nel mirino un rigore non concesso al 95’ e un episodio annullato all’83’. Bufera in Primeira Liga

Silvia Cannas Simontacchi 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 13:32)

È finito a reti inviolate l'incontro tra Rio Ave e Famalicão, valido per la 24^ giornata della massima serie portoghese. Un pareggio che non solo ha lasciato tutti scontenti, ma è andato a rintuzzare una bagarre già in corso contro la classe arbitrale. Al termine della partita, infatti, è arrivato puntuale un comunicato della squadra di casa, in cui si esprimeva "dispiacere" per la decisione "errata e precipitosa" del direttore di gara, José Bessa.

Il Rio Ave contesta l'arbitro José Bessa: il comunicato ufficiale — Il problema principale, per il club di Vila do Conde, è un rigore a loro favore non assegnato per un presunto fallo di mano di Ibrahima Ba all'interno dell'area di rigore del Famalicão al 95', "Una situazione che presuppone un rigore evidente, che non è stato né assegnato dal direttore di gara né rivisto al VAR", come si legge nel comunicato.

L'episodio, però, ne seguiva un altro, altrettanto controverso: all'83', l'arbitro aveva già annullato l'incursione verso la porta di Carevic da parte di Diogo Bezerra, un'altra leggerezza che, secondo i padroni di casa, avrebbe compromesso il risultato della partita. Secondo il Rio Ave, "Errori di questa portata possono rivelarsi pesantemente e irrimediabilmente nocivi per la squadra che li subisce", specialmente ora che la Liga si sta avvicinando al suo momento più decisivo.

Nonostante la società, in chiusura della nota, abbia in parte smorzato i toni, specificando di mantenere la piena fiducia nei confronti del Consiglio Arbitrale della Federazione calcistica portoghese e nella preparazione dei direttori di gara, ha comunque inoltrato una richiesta formale per un incontro con i vertici del Consiglio, "per fare chiarezza e promuovere la trasparenza nelle decisioni durante le partite".

Liga portoghese, arbitri nella bufera — Quanto accaduto non è, purtroppo, un caso isolato: il Rio Ave, anzi, è il secondo club nell'arco di 24 ore a richiedere un incontro urgente con il Consiglio Arbitrale. Poco prima, infatti, era stata la dirigenza del Tondela a fare una richiesta della stessa entità, sempre a causa di un rigore, questa volta concesso al Santa Clara, che nella giornata di ieri ha sancito un pareggio per 2-2.