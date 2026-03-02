Con la rete dell'attaccante proveniente dal Sol Levante, ha avuto luogo un evento che nella massima divisione argentina non accadeva da più di vent'anni.

Jacopo del Monaco 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 13:02)

Tra le tante partite disputate nella giornata di ieri figura anche quella tra Argentinos Juniors e Barracas Central. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'ottava giornata del Torneo Apertura della Primera División argentina. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona, l'incontro è terminato con le due squadre che, pareggiando 1-1, hanno ottenuto un punto a testa. I padroni di casa, tra l'altro, hanno la rete che ha deciso l'incontro al minuto 90 con l'attaccante Ryoga Kida. Per di più, con la rete dell'attaccante proveniente dal Sol Levante, ha avuto luogo un evento che nella massima divisione argentina non accadeva da più di vent'anni.

Argentinos Juniors, calciatore giapponese segna nel campionato argentina: l'ultima volta risale al 2001 — In occasione dell'ottava giornata del Torneo Apertura della massima serie argentina, i Bichos Colorados allenati da Nicolás Diez hanno ospitato il Barracas Central. Al decimo minuto di gioco, la squadra ospite sblocca il risultato grazie all'esterno sinistro Rodrigo Insua, il quale ha segnato con tiro dal limite dell'area di rigore. In questo match che ha messo di fronte due squadre che provengono da Buenos Aires, l'Argentinos ha avuto molte più occasioni rispetto agli avversari e, per provare a segnare, ha inserito in campo l'attaccante giapponese Ryoga Kida, 20enne preso in prestito nel 2024 dal Nagoya Grampus.

Al minuto 90 della sfida, proprio il giocatore nipponico ha segnato, a pochi passi dalla porta e su assist di Facundo Jainikoski, il gol dell'1-1 nonché il primo con la Prima Squadra dei Bichos Colorados, visto che lui milita principalmente tra le riserve. Con questa rete, El Semillero ottiene un punto evitando di perdere davanti al proprio pubblico. La rete segnata da Kida, poi, va considerata come un'evento raro visto che sono pochissimi i calciatori nati in Giappone con esperienze nella Primera División argentina. Prima di ieri sera, infatti, l'unico calciatore nipponico andato in gol è stato Naohiro Takahara che, il 23 settembre 2001, ha segnato nel match vinto 6-2 dal Boca Juniors contro il Lanús.