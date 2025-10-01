Il difensore spagnolo ha criticato l'operato del direttore di gara Luis Santander durante l'ultima partita di campionato

Filippo Montoli 1 ottobre - 10:53

Il Monterrey ha sconfitto il Santos per 1-0 nell'undicesima giornata della Liga messicana. Sergio Ramos, però, non ha apprezzato l'arbitraggio della sfida. Il difensore spagnolo ha reso nota questa sua insoddisfazione con un duro post sui social. L'uscita è costata cara all'ex Real Madrid, il quale dovrà pagare una multa. Ecco cosa ha scritto Sergio Ramos sul suo Instagram dopo la partita tra Monterrey e Santos.

Il post di Sergio Ramos: "Queste cose succedono solo qui" — Per la seconda volta in meno di una settimana, Sergio Ramos sale ai doveri della cronaca. Venerdì, nell'umiliante sconfitta per 6-2 contro il Toluca, era stato il suo rigore di cucchiaio fallito a rimbalzare su tutte le testate sportive del mondo. Adesso, è per una sanzione che il nome dello spagnolo ha riottenuto visibilità. Il Monterrey è tornato in campo lunedì per l'undicesima giornata del campionato messicano contro il Santos. La squadra del Nord-Est del Paese ha vinto per 1-0, grazie al gol dell'ex Milan Lucas Ocampos.

Nonostante la vittoria, a Sergio Ramos non è piaciuta affatto la conduzione dell'arbitro Luis Santander. Al difensore sono stati annullati due gol, uno per fuorigioco e uno per trattenuta. È questo secondo a mandare su tutte le furie Ramos. Lo spagnolo ha quindi attaccato il direttore di gara e in generale il sistema arbitrale messicano sul suo profilo Instagram: "Che fallo vergognoso ha fischiato. Poi quando placcano me sui corner mi dicono che è uno scontro di gioco. Il fallo fischiato è una barzelletta. Solo in questo campionato succedono queste cose".

Per queste parole, la Federazione calcistica messicana ha deciso di multare Sergio Ramos, che potrà quindi scendere in campo contro il Tijuana. Il Monterrey con la vittoria rimane a pari punti con il Toluca. Per differenza reti e scontro diretto occupa la seconda posizione, lasciando la prima agli avversari. La squadra dello spagnolo tornerà in campo domenica 5 ottobre nel posticipo contro il Tijuana.