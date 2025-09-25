Il difensore spagnolo non sbagliava un tiro dagli undici metri dal 14 novembre 2020 durante una partita della Spagna

Filippo Montoli 25 settembre - 09:39

Il Monterrey ha perso per 6 a 2 contro il Deportivo Toluca nella gara valida per la decima giornata di campionato. Decisivo anche l'errore dal dischetto di Sergio Ramos, che ha tentato il cucchiaio. Il difensore avrebbe potuto realizzare il raddoppio dei Rayados dopo solo venti minuti, ma il portiere avversario ha capito le intenzioni dello spagnolo. Da quel momento è iniziata la reazione degli avversari.

Il cucchiaio sbagliato di Sergio Ramos dà inizio alla goleada — A settembre, anche se si è un fuoriclasse, è meglio non tentare il rigore di cucchiaio. Dieci giorni dopo l'incredibile errore di Messi contro Charlotte, costata la sconfitta all'Inter Miami, adesso è il turno di Sergio Ramos. Nella notte di giovedì 25 settembre si è giocata la decima giornata di Liga messicana e il Monterrey è stato ospitato dal Deportivo Toluca. La squadra arrivava da sei partite senza sconfitte e la vittoria sarebbe valso il primo posto. Ma le cose sono andate molto storte.

I Rayados hanno cominciato alla grande, segnando dopo dieci minuti con Berterame. Al 20', il Monetrrey ha ottenuto un rigore e sul dischetto si è presentato l'esperto Sergio Ramos. Forse imbaldanzito da un inizio dominante della sua squadra, ha voluto provare il cucchiaio. L'esito però è stato disastroso. Il tiro centrale è stato facilmente bloccato dal portiere avversario, rimasto immobile al momento dell'esecuzione. Da potenziale 0-2, la partita si è ribaltata improvvisamente.

Il Toluca ha prima ribaltato il risultato con due gol tra il 23' e il 25', per poi chiudere il primo tempo sul 4-2. La squadra di casa non si è fermata e nel secondo tempo ha allungato addirittura fino al 6-2 finale. L'errore di Ramos sembra essere stato decisivo per la reazione degli avversari. Quello dello spagnolo è anche un errore insolito. Dal dischetto, infatti, non sbagliava dal novembre 2020, quando nella gara tra Svizzera e Spagna di Nations League fallì ben due rigori.