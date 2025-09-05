Un curioso siparietto social tra la nota compagnia aerea e il difensore che battibeccano su X per un post polemico sul brano appena pubblicato

Alessia Bartiromo 5 settembre - 09:49

La musica ha un valore fortemente soggettivo, suscitando da persona a persona emozioni più positive o meno intense. Lo sa bene la compagnia aerea low cost Ryanair, che non avrà gradito particolarmente il nuovo brano pubblicato dal difensore spagnolo Sergio Ramos, dando vita a una grande provocazione sui social. Il profilo spagnolo dell'azienda, ha infatti lanciato l'idea di una petizione immaginaria per bandire la sua canzone dai propri aerei, mandando il calciatore su tutte le furie.

La svolta musicale di Sergio Ramos — In pochissimi si aspettavano una svolta musicale di Sergio Ramos, che ha deciso di improvvisarsi cantante pubblicando un brano che sta già facendo il giro del web. Si chiama "Cibeles" e il video è accompagnato dalle immagini dei grandi successi e delle vittorie del calciatore. Sonorità latine e un testo che vuole essere da sprone per raggiungere i propri obiettivi, orecchiabile, subito diventata virale non solo in Spagna ma anche tra gli appassionati di calcio che seguono da sempre il forte calciatore. Molti però hanno storto il naso alla sua decisione di introdursi nel mercato musicale, con numerose voci che lo ritraggono attualmente in difficoltà economiche.

Il botta e risposta con Ryanair sui social — La compagnia aerea Ryanair ha deciso però di metterci il carico, postando sul suo profilo X un commento molto sarcastico a riguardo. "Abbiamo deciso di indire una petizione per proibire dai nostri aerei la canzone di Sergio Ramos", con tanto di video pubblicato, per fugare ogni dubbio. Non si è fatta attendere la risposta del calciatore: "Da quando avete degli altoparlanti sui vostri aerei? Se serve, vi presto il mio", ha commentato piccato sul social network.

Il commento del difensore ha collezionato ben 27.000 mi piace, un vero plebiscito tra i suoi sostenitori, con molte persone che ritengono la policy social attuale della compagnia aerea "troppo sarcastica, non spontanea bensì votata unicamente a raccogliere consensi sulle varie piattaforme". Una querelle che sicuramente non si placherà ed andrà avanti, così come la carriera musicale di Ramos.