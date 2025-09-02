L'ex Real Madrid ha debuttato nel mondo della musica con il suo primo singolo, ma dalla Spagna insinuano che dietro questa svolta ci sia un'altra ragione

Jacopo del Monaco 2 settembre - 19:21

Nei giorni scorsi, il difensore del Monterrey Sergio Ramos ha debuttato nel mondo della musica con la sua prima canzone. Il titolo del brano è Cibeles che, ovviamente, è una dichiarazione d'amore al Real Madrid, club in cui ha scritto la storia. Questa nuova avventura dello spagnolo, tuttavia, sembra nascondere qualcosa di molto più importante. L'ex direttore sportivo del Siviglia Cristobal Soria ha insinuato che dietro la svolta musicale del calciatore ci sia una regione ben precisa.

Sergio Ramos, la rivelazione: "Ha inciso l'album per problemi economici. Sta pensando di fare concerti" — In tutta la sua carriera, in particolar modo al Real Madrid, Sergio Ramos ha messo in mostra tutte le sue doti da difensore centrale. Coi Blancos ha scritto la storia del club e del calcio in generale, diventando uno dei migliori difensori al mondo, vincendo di tutto sia a livello nazionale che internazionale. Dopo gli anni nella capitale spagnola, il classe 1986 è passato al Paris Saint-Germain nel 2021, anno in cui i parigini hanno preso anche Messi, Donnarumma e Hakimi. Dopo due stagioni in Francia con altrettante Ligue 1 vinte, Ramos torna al Siviglia, squadra che l'ha fatto esordire in Liga nel 2003, per poi andare al Monterrey in Messico. Coi Rayados, ha giocato anche il Mondiale per Club a giugno segnando alla prima partita del girone contro l'Inter.

Pochissimi giorni fa, l'ex capitano del Real Madrid ha fatto il suo debutto nel mondo musicale con Cibeles. Il pezzo prende il nome dall'omonima piazza della capitale spagnola in cui i Blancos festeggiano la vittoria di un trofeo. La canzone del difensore sa di inno d'amore indirizzato alla squadra che l'ha reso grande.

La nuova avventura dello spagnolo, però, potrebbe celare un segreto importante che ha del clamoroso. In una recente apparizione televisiva, l'ex ds del Siviglia, Soria, ha parlato della canzone di Ramos e ha rivelato: "Ha inciso un album intero. Questa è solo una delle canzoni e presto ne arriveranno altre che lui ha registrato con star musicali a livello mondiale. Ramos necessita di ricavi perché è al verde e non riesce ad arrivare a fine mese. Per questa situazione, sta pensando anche di fare concerti".