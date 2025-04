Postecoglou show, l’allenatore del Tottenham esplode dopo la sconfitta

Ancora una volta sconfitto, l'allenatore degli Spurs non si è trattenuto nelle domande post-partita. La sua squadra, battuta dal Chelsea per 1-0, aveva trovato il gol del pari, poi annullato al Var. Intanto, cresce il malumore dei tifosi.

Alessandro Savoldi 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 11:47)

Prosegue la stagione da incubo del Tottenhamin Premier League, con Ante Postecoglou sul banco degli imputati per l’ennesima volta. Dopo la sconfitta di Stamford Bridge contro il Chelsea, l’allenatore australiano si è lasciato andare a un pesante sfogo.

Le tensioni tra Postecoglou e i tifosi — Dopo 30 giornate di Premier League, il Tottenham è fermo a quota 34 punti, che valgono il 14° posto in classifica. Un’annata fallimentare per la squadra allenata da Ante Postecoglou, ormai sempre più malvisto dai suoi tifosi. Ieri tutto il nervosismo accumulato in questi mesi è esploso nell’intervista post-partita, quando il tecnico degli Spurs si è scagliato contro il Var.

A dir la verità, la situazione delicata aveva già portato l'australiano a rivolgersi con fare polemico verso i suoi tifosi al 71’, quando Sarr, appena entrato, aveva trovato il gol del pari. La reazione di Postecoglou, visti i fischi del settore ospiti per le sue scelte, è stata quella di portarsi una mano all’orecchio. Ironicamente, il gol è stato poi annullato con l’ausilio della tecnologia. Tutte le scorie lasciate dal momento difficile sono emerse dopo la partita.

"Volevo solo un po' di spinta in più": così sul gesto rivolto al settore ospiti — Davanti alle telecamere Postecoglou non si è risparmiato, parlando sia dei suoi tifosi che del discusso episodio che ha portato all’annullamento del gol del pari. “Non mi tocca ciò che dicono i tifosi. Se è quello che pensano, che io non stia facendo un buon lavoro, hanno tutto il diritto di dirlo. Sono loro che saranno qui anche dopo che io me ne sarò andato.” Postecoglou ha poi parlato del gesto fatto al momento del gol del pareggio, poi annullato: “Non mi dà fastidio che i tifosi critichino le mie sostituzioni o le mie decisioni. Non è la prima volta che succede. Però avevamo appena fatto gol e volevo che la squadra avesse ancora più spinta”.

Postecoglou e lo sfogo contro il Var — Poi, il passaggio più duro dell’intervista dell’allenatore del Tottenham, contro il Var. I giornalisti hanno chiesto a Postecoglou se, a suo avviso, Sarr avesse commesso fallo in fase di recupero palla. Ecco la sua risposta: “Qui sta il problema. Cosa importa quello che penso io? Ciò che importa è che il Var è stato pensato per correggere ‘chiari ed evidenti errori’. Stasera ha impiegato sei minuti. Sei minuti per un ‘chiaro ed evidente errore? A cosa serve l’arbitro allora? Per me ‘chiaro ed evidente’ è qualcosa che, quando lo vedi sullo schermo dici ‘Mio Dio, me lo sono perso’. Presto ci sarà l’intelligenza artificiale ad arbitrare. Potremmo pure togliere i giocatori a un certo punto. Qualcuno penserà a una genialata per fare partite di calcio senza nessuno in campo. Gli arbitri non arbitrano ora. Qualcuno credeva, quando il Var è stato introdotto, che saremmo stati sei minuti fermi con un microscopio, cosa importa se fosse fallo o meno?”

La stagione fallimentare del Tottenham di Postecoglou — La stagione difficile del Tottenham di Postecoglou è stata accompagnata per larghi tratti dalle critiche dei tifosi. I sostenitori degli Spurs hanno perso la pazienza con il passare delle giornate. Un cambiamento che, solo qualche mese fa, era davvero difficile da prevedere. A inizio stagione infatti l’allenatore australiano era amato dal suo pubblico dopo un campionato tutto sommato positivo, chiuso al quinto posto. Ora invece la situazione è completamente opposta, con il Tottenham che non vince da più di un mese e che non ha ormai nulla da chiedere alla sua Premier League. Le speranze per gli Spurs di salvare la stagione passano invece dall’Europa League, dove la squadra di Postecoglou sfiderà l’Eintracht Francoforte ai quarti di finale.