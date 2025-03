L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il Fulham, valevole per la ventinovesima giornata di Premier League

Il Tottenhamfarà visita al Fulham al Craven Cottage per il derby londinese valevole per la ventinovesima giornata di Premier League. Il match è in programma domenica 16 marzo alle 14:30 ore italiane. I Cottagers di Marco Silva sono decimi in classifica con 42 punti e sono reduci dal ko per 2-1 contro il Brighton & Hove Albion. Raul Jimenez e compagni hanno comunque ottenuto 3 vittorie nelle ultime 5 uscite in Premier.

Gli Spurs, tredicesimi a quota 34 punti, nelle ultime due gare hanno rallentato (sconfitta interna contro il Manchester City e pari con il Bournemouth, sempre in casa) dopo una serie positiva di tre vittorie consecutive (Brentford, Manchester United e Ipswich Town). In vista del derby contro il Fulham, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou.

Ecco le sue dichiarazioni: "Eventuali cambiamenti in vista del Fulham? Sì, credo di sì. Penso proprio che ne abbiamo bisogno. Abbiamo visto quanto è difficile fare un backup. Da domenica a giovedì non è poi così male, ma da giovedì a domenica è più complicato. Aiuta sicuramente quando giochiamo in casa, quando siamo di scena in trasferta è ancora più difficile. Con una squadra più fresca ha senso per noi apportare alcuni cambiamenti".

Fulham-Tottenham, le parole di Postecoglou in conferenza stampa — Postecoglou prosegue: "La forma fisica della squadra è abbastanza buona. Tutti hanno superato bene la situazione dopo la partita contro l'Az Alkmaar in Europa League. Ovviamente Reguilon, Werner e Rodrigo Bentancur sono disponibile. Che significato ha la vittoria contro l'AZ? Guarda, dipende dal contesto delle cose. Penso che non sia insignificante. Essere tra le prime otto squadre, anche per un club come il nostro, non è una cosa che è successa spesso negli ultimi tempi. Dunque è qualcosa di significativo per questo gruppo di giocatori.

In quella che è stata una stagione dura per noi, penso che l'Europa League sia qualcosa su cui possiamo contare in termini di progressi. È stato fantastico superare il turno. Non è stata una partita facile. Le partite europee possono essere difficili, ma penso che le abbiamo gestite bene".

Una mini-stagione fino a maggio — Sul finale di stagione: "Credo che questa sia stata la nostra mentalità per l'ultimo mese circa, da quando abbiamo iniziato a recuperare lentamente alcuni giocatori. Con la nostra eliminazione in semifinale di Coppa di Lega e la mancata qualificazione alla FA Cup subito dopo, abbiamo potuto fare chiarezza su cosa ci restava da giocare. Come ho detto, il fatto che i nostri impegni sono diminuiti e che i giocatori sono tornati dai rispettivi infortuni ci hanno aiutato nel nostro percorso di crescita. Da ora in poi, sappiamo più o meno quale sarà il nostro programma e con una squadra più sana possiamo avere una buona base per affrontare questa mini-stagione che rimane da qui a maggio".

Un commento sulle reti in Europa contro l'AZ: "I gol riflettono il nostro modo di giocare? Sì, credo di sì e di nuovo questo ha coinciso con un paio di cose significative. Una è che stiamo recuperando alcuni giocatori significativi. In questo modo abbiamo anche la capacità di far ruotare la squadra e mantenerla fresca. Il nostro pressing è migliorato, ma questo perché ragazzi come Sonny e Madders non hanno giocato 90 nel weekend.

Abbiamo ragazzi che stanno tornado gradualmente in squadra, questo aspetto ci aiuta con questo genere di cose. Solanke è una parte importante del nostro pressing per il modo in cui lavora in quella posizione di numero nove. Non abbiamo nessun altro che fa questo tipo di lavoro. Penso che queste cose significative ci consentono di giocare il tipo di calcio che vogliamo fare. Spero che ora possiamo farlo in maniera più costante".

La fisicità di Bergvall — Postecoglou sull'importanza di un giocatore come Bergvall: "È un giocatore tecnico eccezionale. Penso che la sua qualità tecnica sia ancora la sua risorsa più grande, ma sta crescendo. Bisogna ricordare che ha appena compiuto 19 anni. È ancora un giocatore molto giovane e se continua a crescere anche fisicamente, per resistere alle pressioni della Premier League, in particolare in quella posizione di centrocampo, può diventare molto forte. Ha bisogno di quella struttura fisica. Se ha quella, e con la qualità tecnica che possiede, allora avremo un giocatore davvero forte tra le mani.

Da quando è arrivato qui per la prima volta il nostro staff ha trascorso molto tempo con lui, lavorando sulla sua posizione tattica e sulla sua disciplina. Ancora una volta, una cosa importante che cerchi nei giocatori è la loro capacità di essere allenati e di assimilare quante più informazioni possibili. Devono essere bravi a capire che quelle nozioni sono di fondamentale importanza per aiutarli a migliorare.

Lui ha sicuramente preso in considerazione questo aspetto. All'inizio ci ha messo un po' di tempo. Tendeva a correre troppo, ricordo un paio di partite iniziali in Europa in cui ha praticamente finito la benzina perché correva troppo. Forse a volte esagerava con la palla, ma ha semplificato il suo gioco. Questo perché gli allenatori gli hanno dato un certo feedback e lui ha preso in considerazione una serie di aspetti su cui poteva migliorare".

Contro il Fulham in difesa partiranno dal primo minuto Cristian Romero e Micky Van de Ven. Questo il pensiero di Postecoglou: "Abbiamo fatto già le prove generali contro l'AZ Alkmaar in Europa League giovedì sera. Per 60 minuti hanno giocato assieme, il nostro reparto difensivo è stato solido. Gli olandesi hanno fatto un tiro da palla inattiva in tutto quel tempo e a parte questo non ci hanno davvero creato pericoli. Questo è merito di entrambi.

Penso che le coppie difensive centrali siano importanti, l'intesa è importante. Entrambi i ragazzi lavorano molto bene insieme, hanno diversi punti di forza che si allineano davvero bene. Sia con sia senza palla ci danno buone opzioni, non solo in difesa. Micky, ad esempio, è un ottimo sbocco per noi perché può correre con la palla ed impostare. Avere un difensore centrale mancino aiuta. Con e senza palla è stato fantastico averli di nuovo. Non li abbiamo avuti molto quest'anno, quindi speriamo di poterci contare da qui a fine stagione".