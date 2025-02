Postecoglou: “È deludente perdere ancora. Ripartiamo dal secondo tempo”

Postecoglou ha commentato la sconfitta interna contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni nel post partita

Enrico Pecci Redattore 26 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 13:52)

Tottenhamko anche contro il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Erling Haaland. Per gli Spurs rimane solo l'obiettivo Europa League, mentre in Premier League la classifica è da incubo. Nel post partita, Postecoglou ha commentato a caldo: "Nel primo tempo eravamo solo un po' troppo impazienti di andare avanti con la palla. Ho pensato che fossimo davvero spreconi e contro il City, questo permette loro di entrare nel ritmo del loro gioco. Possono eliminarti in momenti diversi e noi semplicemente non abbiamo gestito bene quella parte della partita".

Tottenham, Postecoglou: "Nel secondo tempo è mancato solo il gol" — "Hanno segnato e hanno avuto un paio di buone occasioni per andare più avanti. - ha analizzato l'allenatore del Tottenham - Ho sicuramente pensato che nel secondo tempo abbiamo dominato la partita ed il campo. Siamo stati piuttosto implacabili, molto meglio con la palla e molto più calmi, ma abbiamo solo mancato un gol e alla fine siamo andati a vuoto".

Postecoglou aspetta Kulusevski, Son e Sarr, piuttosto incisivi nel secondo tempo: "È deludente perdere di nuovo ed è questa la sensazione principale. Sembrava più come noi oggi, almeno dal mio punto di vista. Siamo stati davvero implacabili, abbiamo giocato un calcio aggressivo, ce la siamo presa con un avversario molto forte, non ci siamo mai fermati per niente. Se non altro, come hai detto, far entrare i ragazzi ci ha resi più forti verso la fine della partita. È deludente perdere, ma penso che tu veda il vantaggio di essere riposati e di andare a una partita ben preparati. Quel livello di prestazione nel secondo tempo, se possiamo iniziare ad essere costanti con quello, allora saremo in grado di spingere".

Sulla prima partenza da titolare di Wilson Odobert da settembre ha poi aggiunto: "Ho pensato che fosse fantastico. Stasera era importante che Wilson, Destiny e Brennan giocassero qualche minuto. Di nuovo, una cosa è recuperare i ragazzi da un infortunio, ma dobbiamo farli riprendere il prima possibile. Si vedeva che Wilson non giocava da un po', ma si vedeva anche la qualità che ha. Penso che sia cresciuto nel gioco nel secondo tempo. Ho pensato che fosse un grande catalizzatore all'inizio del secondo tempo quando correva contro gli avversari. È un giocatore emozionante e se riusciamo a gestirlo durante questo periodo e a portarlo a un livello di forma fisica davvero decente, sono sicuro che ci aiuterà a finire la stagione in bellezza".

Postecoglou: "Dobbiamo essere pronti per l'Europa League" — Il tecnico ha anche spiegato le scelte di formazione: "Avevamo bisogno che Destiny, Brennan e Wilson giocassero oggi e guadagnassero qualche minuto. Deki, Sonny e Djed hanno giocato un'enorme quantità di tempo, quindi fargli recuperare un po' e prendere fiato, pensavo sarebbe stato utile per noi ma, cosa più importante, ora ho altri tre giocatori che ci stanno andando vicino. Sono 90 minuti per Brennan, sono i primi 90 minuti per un bel po'. Avremo delle vere opzioni di cui avremo bisogno perché ora abbiamo Europa League e Premier League consecutive e abbiamo bisogno di più giocatori possibili disponibili per quello."

Postecoglou non vede l'ora che Dominic Solanke torni dall'infortunio: "Sì, assolutamente, Dom e Richarlison, e guarda, Mathys (Tel) sta lavorando davvero duramente e gli stiamo chiedendo di fare un lavoro enorme per noi a questo livello e probabilmente è uno che probabilmente ha bisogno di riposare perché è entrato e ha giocato ogni partita. Sarà bello avere Dom di nuovo lì. Quando giocava per noi, era difficile fermarlo e puoi vedere il vantaggio di avere Haaland nella loro squadra, quindi speriamo che Dom non sia troppo lontano."

Infine, sull'ultima occasione del Tottenham, il colpo di testa da Pape Matar Sarr negli ultimi secondi: "È successo molto in fretta, ma abbiamo avuto alcuni di quei momenti nel secondo tempo in cui è semplicemente passato attraverso l'area o Ederson ha fatto una parata o hanno fatto un blocco. Sei a terra per la sconfitta, ma in termini di come abbiamo giocato e di come ci siamo comportati, era molto più simile alla squadra che vogliamo essere, e abbiamo già dimostrato di poterlo fare, quindi c'è una lezione lì per noi. Il primo tempo, in parte è stato solo, penso, entusiasmo e tentativo di essere troppo aggressivi con la palla. Una volta che ci siamo sistemati nel secondo tempo, se possiamo portarlo nelle partite, allora penso che saremo in grado di spingere".

