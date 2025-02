Postecoglou si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria sul Manchester United. Le parole nel post partita

Nel post partita di Tottenham-Manchester United, dopo la vittoria di misura degli Spurs, Postecoglou può finalmente tirare un sospiro di sollievo: "Penso che la cosa importante sia che abbiamo vinto oggi. È stata una partita importante per noi e una settimana importante. Dovevamo dare una prestazione oggi per ottenere il risultato e penso che ci siamo riusciti. Questo, unito al fatto che abbiamo recuperato alcuni giocatori importanti e che hanno superato la partita. Sono usciti indenni e hanno dato un grande contributo, è stato importante per noi. È un segnale di una piccola opportunità per noi di andare avanti da qui".

Tottenham, Postecoglou riaccoglie anche Vicario: "Recuperi importanti" — Il tecnico del Tottenham ha parlato dell'importanza dei recuperi anche per la panchina: "Sì, fa davvero una grande differenza. Avere ragazzi come Vicario e Maddison che contribuiscono subito, ti fa vedere la qualità che hanno e la presenza che hanno. Con loro e gli altri recuperati, solo per il fatto che li abbiamo a disposizione, è un'enorme spinta per noi".

Protesta dei tifosi fuori dallo stadio prima della partita. Postecoglou ha reagito così: "Ovviamente non ero fuori quindi non posso commentare, ma ho pensato che i tifosi sono stati grandiosi oggi allo stadio. Ho pensato che hanno sostenuto la squadra ed è stato importante, come ho detto è stata una partita importante per noi, considerando la preparazione della settimana. Tutti i tifosi hanno contribuito a farci ottenere il risultato di cui avevamo bisogno".

E ancora sulle critiche ricevute: "A tutti piace vedere un incidente imminente. Sono sicuro che c'erano molte persone che speravano in quello scenario. So quanto duramente hanno lavorato questi giocatori. Il nostro allenamento è migliorato e sono fiducioso che avremmo fatto una buona prestazione. L'obiettivo resta vincere le partite. Nel frattempo, stiamo facendo le cose a modo nostro, stiamo cercando modi per migliorare, ma non saremo gli unici. Ci saranno altri che entreranno nel mio mondo nel prossimo periodo e la gente vedrà che non è solo una riflessione delle persone coinvolte, ma delle circostanze che ti sono capitate. C'è luce alla fine del tunnel? Chi lo sa? Noi sentiamo, e io personalmente sento, che c'è una grande opportunità nella parte finale dell'anno".

Qualche problema fisico anche per Danso: "Ha preso una botta al ginocchio. Lui, Sonny (Son, ndr) e Rodri (Bentancur, ndr) hanno preso tutti una specie di botta. Non credo che sia niente di significativo. Ma il bello è che ora possiamo effettivamente farli recuperare ed averli di nuovo a metà settimana. Penso che da quello che ho sentito dovrebbero stare bene".

Postecoglou fiducioso: "Grande opportunità nella parte finale dell'anno" — L'allenatore guarda avanti con fiducia: "Non so se la parola giusta è sicurezza, ma hai ragione quando dici di sollevare l'umore e l'ho percepito durante l'allenamento. Non solo con i giocatori, ma anche con gli allenatori. Negli ultimi due mesi ci siamo allenati a malapena. Siamo semplicemente usciti e abbiamo cercato di lavorare sulle cose senza mettere a dura prova i giocatori fisicamente a causa del programma di gioco. Abbiamo dovuto farlo con i giocatori Under 21 ed Under 18". Sui rientri in squadra: "Non c'è dubbio. I giocatori capiscono che quando dicono che Vicario, Maddison, Johnson, si stanno allenando di nuovo, si sentono bene anche loro. Per quanto tutti i giocatori vogliano giocare, sapevano anche di aver bisogno di aiuto e l'hanno ricevuto questa settimana".

Infine, sull'obiettivo Europa League: "Considerando che mi avete chiesto della retrocessione circa 10 giorni fa, non credo che nessuno dei due sia ciò a cui stiamo guardando. Penso che il campionato sia serrato. Ciò che è successo a noi accadrà anche ad altri club. Sta arrivando. La gente pensa che io abbia sempre trovato scuse, e quando guardo a ciò che stiamo facendo come a un corso di ciò. Ma fidatevi, anche altri club lo sentiranno. Siamo solo a metà febbraio. C'è ancora molta strada da fare. Il cammino europeo per noi quest'anno è importante quest'anno. Quest'anno siamo in Europa League e abbiamo l'opportunità di avere un impatto lì. Ma pensavo che avremmo potuto avere un impatto anche in campionato. Oggi è stato un passo in quella direzione. Possiamo giocare meglio, di sicuro. Giocheremo meglio. Abbiamo l'opportunità di affrontare la situazione in cui ci troviamo".

