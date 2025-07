Un momento di svolta per il calcio inglese per un'esperienza ancora più immersiva da parte dei tifosi che potranno avere a disposizione molte più immagini dei match

Giammarco Probo 12 luglio - 11:57

Pronta una grande novità a partire dalla prossima stagione in Premier League, con l'introduzione della Ref Cam per offrire ai telecronisti delle riprese aggiuntive durante le partite. Queste minuscole telecamere, messe sull'orecchio dell'arbitro, sono state sperimentate dalla Uefa durante il Mondiale per Club nell'ultimo mese. Come riporta The Guardian, i massimi vertici della Premier League, hanno già tenuto dei colloqui con l'Ifab, ovvero l'organismo che stabilisce le regole del gioco per decidere se potrà essere estesa anche nelle competizioni nazionali.

La Ref Cam in Premier League come nel Mondiale per Club — Durante il Mondiale per Club, il filmato delle Ref Cam è stato utilizzato per fornire replay istantanei, mostratosi anche nei grandi schermi degli stadi, facendo rimanere senza parole i tifosi mettendo soprattutto in mostra velocità e abilità dei giocatori in tempo reale. La FIFA ha testato altre telecamere prima del Mondiale per Club, tra cui alcune a livello del torace ma la commissione arbitrale ha concluso che la parte laterale dell'orecchio offriva la prospettiva migliore.

Le metodologie di utilizzo e l'iter di approvazione — Nel caso di approvazione, le Ref Cam potrebbe essere sperimentata già questo mese nel torneo estivo da diversi club inglesi. Queste telecamere sarebbero appunto benvenute dai diritti della Premier League tramite Dazn. Un accordo da 3 milioni di sterline per la trasmissione con Sky pronta ad entrare in vigore già nella prossima stagione. Una vera e propria rivoluzione che porterà molto più spettacolo durante le partite, con le immagini minuziose in esclusiva da una prospettiva molto privilegiata di ciò che avviene in campo, per un'esperienza seppur a distanza ma sempre più immersiva nel calcio internazionale.