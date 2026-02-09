Un altro turno in terra britannica giunge al termine con i propri verdetti: per il titolo, i Citizens che si tengono in scia dei Gunners

Antonio Marchese 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 10:02)

L'Angolo della Premier League torna puntuale come tutti i Lunedì. Nelle righe che seguono vi racconteremo come sempre fatti e misfatti del campionato più bello del mondo. L'Arsenal di Arteta strapazza a domicilio il Sunderland, ma il City di Guardiola vince ad Anfield una partita al cardiopalma. Brentford da sogno in casa del Newcastle. Il Chelsea continua a sperare nella Champions grazie alla tripletta di Palmer in casa dei Wolves sempre più ultimi. Il Crystal Palace torna a vincere nel derby della M23, firma vittoria di Sarr.

Tutto ok Londra Nord, cardiopalma a Liverpool Partendo dalla vetta della classifica si comincia come da copione dall'Arsenal che vince 3-0 in casa contro un Sunderland che resiste fino al minuto 42. Zubimendi pesca il jolly da fuori area e rompe gli indugi. La doppietta di Gyökeres nella ripresa fa calare il sipario sullo spettacolo dell'Emirates. I Gunners guidano la Premier League a quota 56 punti, 6 in più del Manchester City.

I Citizens rischiano tantissimo in casa del Liverpool, la rete da antologia di Szoboszlai è una sentenza, ma il solito e instancabile Bernardo Silvia al minuto 84 spezza l'incantesimo di Anfield Road. Haaland al minuto 93 rompe definitivamente la maledizione e trasforma il rigore che tiene ancora aperta la porta del campionato.

Palmer infierisce, Spurs nel baratro, Brentford da favola Con il Wolverhampton ultimo in classifica, Palmer decide di infierire e porta a casa la palla del match dopo la tripletta d'autore che lo conferma sempre più uomo squadra dei Blues e calciatore della storia del club con più triplette all'attivo. Il West Ham invece trova ossigeno in casa del Burnley vincendo 2-0, gli Hammers accorciano sul Nottingham Forest sconfitto venerdì sera in casa del Leeds per 3-1, inutile il primo gol di Lucca in Inghilterra.

Il Brentford è come una di quelle favole che ti raccontavano da bambino, bella e meravigliosa. Le Bees sono corsa a Newcastle e vincono 3-2. Il Bournemouth rallenta le ambizioni europee dell'Aston Villa (1-1). L'Everton operaio vince a Craven Cottage 2-1. il Manchester United ormai viaggia a vele spiegate, i Red Devils vincono in scioltezza a Old Trafford (2-0) e mettono nei guai seri un Tottenham sempre più in difficoltà. Frank rischia l'esonero.

Premier League: Derby della M23 al Crystal Palace Il Crystal Palace non vinceva da dieci partite, dal 7 dicembre 2025 dove dopo la vittoria in casa del Fulham si era ritrovato quarto in classifica. Le Eagles reduci da dodici partite totali senza vittorie, hanno deciso di tornare a gioire nel giorno del derby della M23. Il Palace vince 1-0 in casa del Brighton con un gol di Sarr che al minuto 61 fa capovolgere il settore ospiti. Tre punti che pesano come due sacchetti della spesa il sabato pomeriggio, punti tranquillità, punti che ridanno serenità all'ambiente. Per Jørgen Strand Larsen, l'uomo da 50 milioni, buona la prima. Il norvegese fa salire la squadra, nel finale sfiora il gol e gioca di mestiere. Adesso si attendono i gol.