Frank lo conferma capitano degli Spurs

Il tecnico del Tottenham, Thomas Frank, comunque ha confermato che Romero rimarrà capitano degli Spurs e che non si è pentito di avergli dato la fascia di capitano ad inizio stagione: «No non mi sono pentito della scelta. Lui si è scusato per quello che è successo, si è scusato davanti ai compagni nello spogliatoio. Non penso volesse prendere un cartellino rosso a mezz'ora dall'inizio del match». La mancanza del difensore, comunque, rappresenta un problema per la solidità della difesa degli Spurs, attesi da match difficili e importanti e bisognosi di punti. La squadra di Frank, infatti, non vince dal match contro il Crystal Palace e da quel momento ha collezionato tre sconfitte e quattro pareggi.