Premier League, Guardiola affronta la sua bestia nera: le probabili formazioni di Tottenham-City

Il Tottenham proverà a strappare l'ennesima vittoria contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Lorenzo Maria Napolitano 26 febbraio - 00:04

Domani sera, mercoledì 26 febbraio 2025, andrà in scena una sfida cruciale della ventisettesima giornata di Premier League, con il Tottenham che ospiterà il Manchester City al Tottenham Hotspur Stadium. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30, e l’incontro si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per raggiungere i propri obiettivi stagionali. La formazione di Guardiola, attualmente quinto in classifica, sta attraversando un momento complicato. L’eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid e la recente sconfitta contro il Liverpool hanno acceso dubbi sulla solidità dei Citizens, ora chiamata a ritrovare la giusta continuità per assicurarsi un posto tra le prime quattro.

Il Tottenham, invece, ha vissuto una stagione altalenante ma sembra aver cambiato marcia. Dopo una serie negativa di risultati, la squadra di Ange Postecoglou ha ritrovato fiducia e ritmo, collezionando tre vittorie consecutive che hanno ridato speranza per la seconda parte del campionato. Con i Citizens determinati a riprendere il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League e gli Spurs vogliosi di confermare i recenti progressi, la partita promette spettacolo e grande intensità.

Il momento di forma delle due squadre e le probabili formazioni — Il Tottenham Hotspur ha vissuto una stagione caratterizzata da una grande incostanza di rendimento, alternando momenti positivi a periodi estremamente difficili. Il momento peggiore si è verificato tra dicembre e gennaio, quando la squadra di Ange Postecoglou ha attraversato una striscia negativa di sette partite senza vittorie, collezionando sei sconfitte e un pareggio in Premier League. Tuttavia, nelle ultime settimane, gli Spurs hanno trovato una nuova linfa, riuscendo finalmente a sbloccarsi e a inanellare tre successi consecutivi. Questo filotto di vittorie, il primo stagionale in campionato, ha ridato entusiasmo alla squadra e alla tifoseria, consentendo al Tottenham di risalire parzialmente la classifica, pur restando ancora lontano dalla zona europea.

Il Tottenham si trova ancora orfano di alcuni pezzi dell'argenteria, tant'è che Postecoglou dovrà fare a meno di alcuni elementi chiavi come Dragusin, Solanke, Richarlison, Romero e Van De Ven, oltre al possibile forfait di Werner, ancora in dubbio per la partita contro il Manchester City. Nonostante queste assenze, il Tottenham ha mostrato una ritrovata solidità difensiva e una maggiore incisività offensiva, con Heung-min Son che continua a essere il faro della squadra. Tuttavia, il Tottenham ha uno storico negativo contro il Manchester City nel proprio stadio, avendo vinto una sola volta in campionato contro i Citizens da quando ha inaugurato il Tottenham Hotspur Stadium, a fronte di quattro sconfitte e un pareggio. C'è da dire, però, che quest'anno Postecoglou è una bestia nera di Guardiola, dato che lo ha battuto in ben due occasioni, di cui una con un sonoro 4-0.

Sul fronte opposto, il Manchester City sta attraversando un momento particolarmente delicato. La squadra di Pep Guardiola ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite di Premier League, un evento piuttosto raro per un tecnico abituato a dominare la scena in Inghilterra. L’ultimo ko, arrivato per mano del Liverpool, ha evidenziato alcune fragilità nella squadra, soprattutto in fase difensiva. Inoltre, l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid ha rappresentato un duro colpo, sia dal punto di vista mentale che sportivo. Un dato significativo è che una squadra allenata da Guardiola non aveva mai perso tante partite in una singola stagione in tutte le competizioni quanto ha fatto quest’anno il Manchester City, un segnale evidente di un’annata più complicata del previsto.

Nonostante il periodo difficile, i Citizens potrebbero contare su un rientro fondamentale: Erling Haaland ha ripreso ad allenarsi regolarmente e potrebbe tornare titolare contro il Tottenham. Il norvegese, miglior marcatore della squadra, ha saltato le ultime due partite a causa di un infortunio, ma la sua presenza sarebbe determinante per ridare incisività all’attacco. In caso di ulteriore assenza, Guardiola potrebbe affidarsi a Phil Foden o a Omar Marmoush, il giovane talento egiziano acquistato dall’Eintracht Francoforte nel mercato di gennaio. Marmoush ha già mostrato spunti interessanti, ma deve ancora trovare continuità. Le assenze di Rodri, Akanji, Stones e Bobb, inoltre, rappresentano un’ulteriore sfida per il tecnico catalano.

Con il Tottenham in ripresa e il Manchester City in cerca di riscatto, la partita di domani si preannuncia equilibrata. Gli Spurs proveranno a sfatare il tabù casalingo contro i Citizens, cercando di allungare la loro striscia di vittorie a quattro, mentre la squadra di Guardiola cercherà di tornare al successo per rilanciarsi nella corsa alla Champions League.

Tottenham Hotspur (4-3-3): Vicario; Spence, Gray, Danso, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Bergvall; Johnson, Tel, Son. Allenatore: Postecoglou.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Khusanov, Aké, Gvardiol; Nico Gonzalez, De Bruyne; Savinho, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

