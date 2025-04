Si è concluso ieri sera il 32° turno di Premier League , con il successo del Bournemouth (che non vinceva da 6 giornate, ndr) contro il Fulham . Un 1-0 che ha confermato una statistica molto peculiare. In questo preciso turno di campionato, infatti, nessun club di Londra ha ottenuto una vittoria : soltanto sconfitte o pareggi. Un unicum per il Paese dei Tre Leoni.

Il weekend nero del calcio londinese

Si è partiti sabato col Crystal Palace, KO dal City di Guardiola per 5-2 nonostante fosse andato sul doppio vantaggio sui campioni d'Inghilterra. Abbiamo avuto poi il pari (1-1) fra Arsenal e Brentford, dove si è messo in mostra il giovane Kayode della Fiorentina. Bruttino anche il 2-2 del Chelsea contro l'Ipswich: c'è da dire però che gli ospiti erano andati sopra di due reti nella prima frazione e forse Maresca stava già pensando alla Conference. Caduta last minute anche per il West Ham, a dispetto del gol dell'uno a uno messo a segno all'86': Van Dijk ha affondato gli Hammers appena tre minuti dopo. Caduta più fragorosa per il Tottenham di Postecoglou, che ne incassa ben quattro dal Wolverhampton: stagione maledetta per gli Spurs, a cui è rimasta soltanto l'Europa League per sperare in un piazzamento europeo. E infine proprio il Fulham, battuto dalla rete di Semenyo arrivata nei primissimi secondi di gioco: un successo che rilancia le ambizioni europee delle Cherries.