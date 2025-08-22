Alcuni estremi difensori del campionato inglese si sono lamentati del materiale con cui è costruito l'Orbita Ultimate PL

Filippo Montoli 22 agosto - 17:05

Alcuni portieri della Premier League hanno criticato il nuovo pallone firmato Puma. Secondo quanto riferito al Sun, sarebbe molto più difficile bloccarlo rispetto alle passate stagioni, quando era la Nike a fornirlo. Oltre a questo, sembra che sia molto più leggero e che per questo prenda traiettorie insolite e di difficile lettura.

I portieri della Premier League e un pallone che non piace — Sono già passati 15 anni dal Mondiale 2010 in Sudafrica, quando prima e soprattutto durante il torneo fu il tipo di pallone usato a fare notizia. Lo storico Jabulani poteva prendere traiettorie insidiose e impreviste quasi a ogni tiro dalla distanza. Durante il torneo infatti ci furono parecchi gol sensazionali e unici. Adesso, a più di un decennio di distanza, è un altro pallone a far discutere. Si tratta dell'Orbita Ultimate PL, prodotto dalla Puma per il campionato inglese.

Il Sun ha infatti raccolto diverse dichiarazioni di alcuni portieri di Premier League che hanno raccontato lo strano feeling con il nuovo pallone. Uno ha detto: "È più simile a una palla da pallavolo. Si muove tantissimo in aria. Non ricordo un pallone simile e per questo ne tengo uno a casa per cercare di abituarmici. Tra l'altro è anche molto scivoloso e quindi difficile da bloccare. Prevedo molti errori questa stagione".

Un altro portiere conferma la mancanza di grip: "Il pallone non è di certo fatto per i portieri, ma per gli attaccanti. Penso sia orribile. Si riesce ad avere la giusta presa solo con quelli più usati, ma essendo cambiati di continuo durante la partita è impossibile averla. Vi garantisco che non si vedranno molte prese in questa stagione". La prima giornata sembra aver confermato questa criticità. Non tanto l'uscita a vuoto di Bayindir dello United, ma soprattutto il "buco" di Sanchez del Chelsea sul gol di Eze poi annullato potrebbe essere stato causato dal pallone.