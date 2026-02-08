La sorpresa del 25esimo turno di Premier League arriva dal campo del Brighton: dopo una grossa striscia di match non vinti, il tecnico austriaco si impone sul giovane collega tedesco.

Pietro Rusconi Redattore 8 febbraio - 18:21

Dopo quasi due mesi torna il bel tempo per il Crystal Palace. L'ultima vittoria della squadra di Glasner era datata 11 dicembre 2025, in un match valido per la Conference League. Da quel momento sono cambiate tante cose, ma i risultati negativi sono rimasti costanti. Nel mercato di gennaio il Palace ha perso il capitano Marc Guehi (ceduto al Man City), ha ufficializzato l'addio del tecnico austriaco a fine stagione e ha avuto una situazione parecchio complicata con la punta Mateta. Il francese è stato più volte vicino a salutare la squadra inglese, salvo rimanere per questioni legate al ginocchio, che ora dovrà comunque affrontare tramite operazione. In compenso, la squadra di Selhurst Park ha acquistato la punta norvegese Strand Larsen per una cifra astronomica relazionata alle sue performance stagionali. Tuttavia, nella giornata di oggi, la squadra di Oliver Glasner ha portato a casa una grande vittoria.

Il Crystal Palace passa grazie a Sarr — Il match non era per nulla semplice sulla carta. Il Brighton, seppur a soli 31 punti, è una delle squadre più interessanti del campionato. La gioventù dei calciatori non spaventa se relazionata all'età dell'allenatore. Fabian Hurzeler ha solo 32 anni e nella sua carriera ha già portato alla promozione dalla seconda divisione tedesca il St. Pauli. La squadra è incostante, ma nei suoi picchi esprime un calcio di altissimo livello. Le aspettative sul club non sono pressanti e questo permette alla squadra di Brighton di sbagliare e crescere senza timori.

Il Crystal Palace invece aveva grosse aspettative sulle spalle ad inizio anno. Dopo le vittorie di FA Cup e Community Shield, le aquile partivano avanti ai nastri di partenza, nonostante la cessione importante di Eze all'Arsenal. La squadra londinese però non ha saputo reggere la tante competizioni simultanee con una rosa indebolita e numericamente inadatta. Tuttavia, Glasner, con la sua bravura, è riuscito a risollevare la squadra vincendo questo particolare derby mitteleuropeo. La vittoria è arrivata grazie ad un recupero alto del neo arrivato Evan Guessand che ha servito in maniera ottimale l'ala Ismaila Sarr, il quale da due passi ha fatto 0-1.