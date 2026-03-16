derbyderbyderby calcio estero Premier League, stangata Chelsea: multa da 12,5 milioni e mercato bloccato

LA STANGATA DELLA PREMIER

Premier League, stangata Chelsea: multa da 12,5 milioni e mercato bloccato

Chelsea multa
Puniti i pagamenti occulti dell'era Abramovich legati ad acquisti come Hazard ed Eto'o. La nota dei Blues dopo il provvedimento: "Abbiamo trattato queste questioni con la massima serietà, fornendo piena collaborazione"
Francesco Intorre

La Premier League ha imposto lo stop al mercato e una multa da 10 milioni di sterline al Chelsea per le violazioni del regolamento. Mai nessun club aveva dovuto pagare così tanto (superato il record del West Ham del 2007). Ma perché il Chelsea ha ricevuto queste multe?

Le sanzioni riguardano 47 milioni di sterline di pagamenti segreti effettuati ad agenti non registrati tra il 2011 e il 2018, in piena era Roman Abramovich. Questi pagamenti occulti riguardano dei trasferimenti illustri per il club londinese. Nei report sono presenti i nomi di Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian e David Luiz (anche se non vi è alcun sospetto di illecito da parte dei giocatori stessi).

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Chelsea, i dettagli del provvedimento

Chelsea multa
PARIGI, FRANCIA - 11 MARZO: Enzo Fernandez del Chelsea festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Chelsea FC al Parc des Princes l'11 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)
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Il Chelsea è stato sanzionato con un'ammenda da circa 12,5 milioni di euro, cifra già decurtata del 50% rispetto a quanto previsto dalle normative inglesi in seguito all'autodenuncia delle violazioni da parte dei Blues. Non solo. Alla squadra di Londra è stato imposto anche il blocco del mercato per un anno, sospeso con condizionale per i prossimi due anni. Inoltre, in seguito ad altre violazioni avvenute tra il 2019 ed il 2022 nel tesseramento di minorenni per il vivaio, il Chelsea non potrà tesserare giovani per la propria Academy per i prossimi 9 mesi. Questa sanzione però non riguarda gli acquisti internazionali o gli under 9.

Tra il blocco di una parte del mercato e una multa salatissima, c'è anche una buona notizia per il Chelsea. La Premier League ha stabilito che, anche contando i pagamenti segreti, i Blues non avrebbero superato il tetto di perdite di 105 milioni consentito dal Fair Play Finanziario inglese. Pertanto, la lega ha escluso punti di penalizzazione in classifica.

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Chelsea, il comunicato ufficiale: "Questione chiusa"

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Il Chelsea, che aveva autodenunciato le violazioni nel 2022 in seguito al cambio di proprietà, ha pubblicato una nota in cui si dice lieto di confermare di aver raggiunto un accordo, chiudendo definitivamente le pendenze passate. Inoltre, il club ha accettato integralmente la sanzione per poter finalmente voltare pagina rispetto alla precedente gestione. "Abbiamo trattato queste questioni con la massima serietà, fornendo piena collaborazione", ha ammesso il club londinese, sottolineando come l'approccio trasparente dell'attuale proprietà sia stato fondamentale per evitare conseguenze sportive ancora peggiori.

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