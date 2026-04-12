La prima di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham Hotspur non poteva andare peggio. Il match ha avuto qualsiasi elemento negativo uno si aspetti da una partita di calcio. Partendo da un rigore tolto col VAR, fino alle super parate di Roefs, passando per l'infortunio apparentemente grave di Cristian Romero. Tuttavia, il Sunderland non ha demeritato nel match e ha tutto il diritto di godersi il decimo posto in tranquillità a 46 punti. Il lavoro di Regis Le Bris con i black cats è stato enorme e lo dimostra l'ottimo campionato disputato finora. Secondo le statistiche avanzate, il Sunderland ha anche prodotto più occasioni e di più qualità rispetto agli spurs. 1.79 xG contro i soli 0.91 della banda di Roberto De Zerbi. Alla fine ci ha pensato la rete del terzino francese Nordi Mukiele a punire la squadra di Londra, levandole il punto del pareggio.