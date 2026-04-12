La prima di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham Hotspur non poteva andare peggio. Il match ha avuto qualsiasi elemento negativo uno si aspetti da una partita di calcio. Partendo da un rigore tolto col VAR, fino alle super parate di Roefs, passando per l'infortunio apparentemente grave di Cristian Romero. Tuttavia, il Sunderland non ha demeritato nel match e ha tutto il diritto di godersi il decimo posto in tranquillità a 46 punti. Il lavoro di Regis Le Bris con i black cats è stato enorme e lo dimostra l'ottimo campionato disputato finora. Secondo le statistiche avanzate, il Sunderland ha anche prodotto più occasioni e di più qualità rispetto agli spurs. 1.79 xG contro i soli 0.91 della banda di Roberto De Zerbi. Alla fine ci ha pensato la rete del terzino francese Nordi Mukiele a punire la squadra di Londra, levandole il punto del pareggio.
INFORTUNI
Preoccupazione per Cristian Romero che esce in lacrime: RDZ rischia di perdere l’argentino per parecchio tempo
La preoccupazione per Cristian Romero—
Il Tottenham Hotspur si trova così con l'acqua alla gola. A 6 partite dal termine, i ragazzi di De Zerbi navigano al terzultimo posto, a 2 lunghezze dal West Ham e a 3 dal Forest e dal Leeds. A complicare ulteriormente la corsa finale della squadra londinese ci pensa anche un possibile infortunio capitato al capitano Cristian Romero. L'argentino, in odore di partenza in vista dell'estate, è stato vittima di uno scontro molto sfortunato col proprio portiere Antonin Kinsky.
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La punta olandese del Sunderland, Brian Brobbey ha spinto Cristian Romero che sbilanciato ha impattato con l'estremo difensore ceco in uscita per recuperare una palla vagante. I medici sono stati prontamente chiamati in campo da Noah Sadiki del Sunderland. Dopo il termine delle cure, il capitano degli spurs è uscito dal campo in lacrime mentre Kinsky ha ricevuto una benda attorno alla testa come medicamento. Per il centrale della difesa gli esami chiariranno se si tratta semplicemente di una botta o di un interessamento al legamento collaterale interno.
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