Clamoroso Feyenoord: esonerato Priske a 48 ore dal match contro il Milan

Il Feyenoord ha incredibilmente esonerato l'allenatore Brian Priske a due giorni dai playoff di Champions League contro il Milan . Alla base della decisione, secondo quanto scritto nel comunicato, risultati incoerenti, mancanza di sinergia e pochi progressi fatti finora. Nell'ultima giornata di campionato era arrivata una vittoria per 2-0 nel derby di Rotterdam contro lo Sparta. Il tecnico danese lascia quindi l'incarico con il "club del popolo" al quinto poi in Eredivisie con una gara da recuperare e il turno playoff da giocare con la possibilità di passare agli ottavi di finale.

In una nota apparsa sui propri canali ufficiali , il club olandese ha comunicato l'esonero a sorpresa dell'allenatore a 48 ore dal Milan: "Il Feyenoord solleva dall'incarico di allenatore Brian Priske in maniera consensuale. Risultati molto incoerenti e mancanza di chimica sono i motivi dell'esonero. Anche gli assistenti allenatori Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasceranno il club con effetto immediato. Il Feyenoord prevede di essere in grado di nominare uno staff ad interim domani".

Anche il Dg della squadra di Rotterdam, Dennis te Kloese, ha parlato di questa decisione incredibile: "Non è stato bello prendere questa decisione deludente. Anche se il Feyenoord ha certamente ottenuto risultati impressionanti in Champions League con Brian, è stato tutto troppo incoerente negli ultimi mesi e purtroppo vediamo pochi progressi strutturali. Come professionista e persona non si discute. A volte, però, si deve capire che, nonostante le buone intenzioni e le buone intenzioni di tutti, se c'è qualcosa non funziona non bisognare più continuare a lavorare insieme"