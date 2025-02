Feyenoord, Priske: “Molti non sono al meglio ma siamo pronti per il derby”

Momento non felice per il Feyenoord che deve affrontare lo Sparta Rotterdam nel derby della città olandese. Le tre sconfitte in una settimana e l'imminente sfida di Champions contro il Milan non stanno consentendo ai biancorossi di rifiatare e recuperare qualche giocatore acciaccato. La partenza di Santiago Gimenez e il Der Klassieken perso contro l'Ajax tra gli argomento più trattati dall'allenatore Brian Priske alla vigilia del match di Eredivisie.

Feyenoord, le parole di Priske

Il tecnico danese ha parlato di una situazione di emergenza in vista del derby di Rotterdam: "Penso che sia logico che il nostro stato di forma non sia un granché. Tutti sono professionisti e hanno le loro ambizioni. Se si perde tre volte in sette giorni, l'atmosfera ne risente. Le prossime partite sono importanti. Bisogna essere positivi e portare nuova energia nel gruppo. Questo accade sul campo e nello spogliatoio. Ci mancano ancora alcuni giocatori che non sono disponibili. Faremo tutto il possibile per vincere questo derby, siamo pronti. Lo Sparta sta facendo molto bene, sono imbattuti nel 2025 e hanno ottenuto alcune belle vittorie. Per noi sarà sicuramente una partita difficile. Dobbiamo cercare di creare occasioni e segnare più gol, cercando di difenderci meglio. Penso sempre che i derby siano molto belli. Si ha sempre la sensazione che ci sia qualcosa in più".