Priske si affida a Ueda, Bosz a Bakayoko: le probabili formazioni di PSV e Feyenoord

Squadre in emergenza nella corsa alla semifinale di KNVB Beker: l'assenza di Gimenez pesa per il Feyenoord, quella di Ledezma per il PSV

Nancy Gonzalez Ruiz 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 12:24)

Il Philips Stadion si prepara ad accogliere un quarto di finale di KNVB Beker che promette scintille: oggi, mercoledì 5 febbraio, alle 18:45, si affrontano in una sfida dal sapore intenso, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Ma non sarà un confronto come gli altri: le due formazioni arrivano a questa gara con formazioni rimaneggiate e scelte obbligate che potrebbero rivelarsi decisive.

Feyenoord, una rosa decimata e tante incognite Brian Priske si trova davanti a un vero e proprio rebus. Il tecnico danese dovrà fare i conti con ben nove assenze, un numero che mette a dura prova la profondità della rosa. Tra gli indisponibili figurano Justin Bijlow, Jordan Lotomba e Chris-Kévin Nadje, tutti fuori per il resto della stagione. A questi si aggiungono Ramiz Zerrouki e Calvin Stengs, bloccati da infortuni, mentre Quilindschy Hartman, appena rientrato nel Klassieker contro l’Ajax, verrà gestito con cautela.

Le complicazioni non finiscono qui: Anis Hadj Moussa, Bart Nieuwkoop e Gernot Trauner hanno riportato lievi problemi fisici nell'ultima partita, lasciando Priske con poche certezze. La partenza di Santiago Gimenez (direzione Milan) e il prestito di Gjivai Zechiël allo Sparta Rotterdam, completano il quadro di un Feyenoord costretto a reinventarsi. Non è escluso che Priske possa regalare una chance importante a Ibrahim Osman, sospeso contro l'Ajax ma pronto a partire titolare contro il PSV.

La probabile formazione del Feyenoord vedrà Wellenreuther tra i pali, una linea difensiva con Read, Beelen (sostituto di Trauner), Hancko e Bueno al posto di Hartman. A centrocampo spazio a Hwang, Milambo e Timber, con il tridente offensivo composto da Osman, Ueda e Paixão.

PSV, assenze pesanti ma fiducia nei leader Anche Peter Bosz deve fare i conti con una situazione complessa. Il PSV non potrà contare su Richard Ledezma, Olivier Boscagli, Ricardo Pepi, Malik Tillman e Armando Obispo, quest'ultimo fermato da una squalifica. La nuova acquisizione Tyrell Malacia non sarà ancora disponibile contro la sua ex squadra, lasciando Mauro Júnior a presidiare la corsia sinistra.

Le defezioni in difesa spingono Bosz a rivedere l'assetto arretrato: Jerdy Schouten potrebbe arretrare il suo raggio d'azione formando la coppia centrale con Ryan Flamingo. In mediana, il trio Veerman, Saibari e Til sembra la soluzione più logica per garantire equilibrio e dinamismo. In attacco, la qualità non manca: Ivan Perisic, Luuk de Jong e Johan Bakayoko guideranno l'assalto, con Noa Lang pronto a subentrare dalla panchina dopo aver smaltito una lunga influenza.

Il PSV dovrebbe dunque schierarsi con Drommel tra i pali, difeso da Karsdorp, Flamingo, Schouten e Mauro Júnior. A centrocampo agiranno Veerman, Saibari e Til, mentre in avanti toccherà al trio Bakayoko-De Jong-Perisic cercare la via del gol.