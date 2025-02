Priske: “Errore enorme dell’arbitro”. E Timber attacca: “Dilettanti al Var!”

Priske ed il Feyenoord furiosi dopo la sconfitta contro il Psv: le dichiarazioni nel post partita di Coppa d'Olanda

Enrico Pecci Redattore 5 febbraio - 23:43

Post partita polemico in casa Feyenoord dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Psv Eindhoven. La squadra di Rotterdam è passata in svantaggio dopo solo otto minuti nella sfida di coppa d'Olanda grazie al gol di Johan Bakayoko. Sulla linea del tiro, Ismael Saibari si trovava in posizione di fuorigioco, ma secondo arbitro e Var era ininfluente.

Il Feyenoord sbotta dopo il ko: "Il Var non aveva connessione?" — A Espn, Wellenreuther non ha usato giri di parole: "Per me è chiaramente un fuorigioco. Si trova tra me e la palla. Per questo motivo non riesco a vedere la palla nemmeno per un secondo. Il tiro non è nemmeno difficile. Avrei potuto provare a prenderlo. Chiunque sia mai stato in porta sarà d'accordo con me. Ma l'arbitro non può sentire ciò che sente un portiere".

"E non so nemmeno cosa abbia fatto il Var. Non aveva una connessione?", ha tuonato il portiere del Feyenoord. Anche il capitano Quinten Timber ha espresso la sua rabbia nei confronti del Var: "Sono in una stanza con le telecamere e possono vedere tutto, ma non è la prima volta. Sembra che ci sia solo un gruppo di dilettanti seduti nella sala Var". Anche l'allenatore Priske è piuttosto duro e diretto: "Per me è la prima volta che parlo dell'arbitro. Di solito non lo faccio mai. Spero che tutti possano vedere che questo è stato un errore enorme da parte dell'arbitro. Ancora una volta è decisivo per la partita".

"Ho chiesto spiegazioni durante l'intervallo, ma l'arbitro non ha detto nulla. È incredibile quando vedi le immagini, ma non è certo una scusa. - ha affermato l'allenatore - Questa è l'ultima volta che parlerò dell'arbitro. Ma non lo capisco". Sul momento della sua squadra: "Non sono d'accordo. È la terza trasferta in sette giorni contro un avversario molto difficile". Priske ha risposto sulla prestazione del suo Feyenoord dopo che un giornalista lo ha "accusato" di aver giocato un'altra partita mediocre. "Forse la vedi meglio, ma penso che i giocatori stiano facendo del loro meglio. Stanno cercando di fare del loro meglio per la squadra. Certo, al momento non è facile".

Priske risponde ai tifosi: "I cori? Li capisco in questo momento" — Priske scuote i suoi: "Domani è un altro giorno e faremo tutto il possibile per preparare i giocatori alla partita contro lo Sparta. Settimana horror? Non credo proprio. Quando devi giocare tre partite difficili in trasferta, c'è sempre la possibilità di ricevere un duro colpo. Di sicuro a Lille non è andata bene. Anche con l'Ajax non è stata una partita facile, ma ci sono stati momenti decisivi da parte dell'arbitro. Ora siamo stati eliminati dalla coppa. Certo che fa male".

Il tecnico degli olandesi non fa drammi: "Vedo qualità nella selezione e sul campo. Vedo persone che cercano di fare tutto il possibile. Abbiamo semplicemente troppi giocatori che non sono in ottima forma e questo ovviamente ha un impatto. Sento la fiducia e farò il mio lavoro finché mi sarà consentito". Infine, Priske commenta anche i cori ("vergognatevi") dei tifosi presenti in trasferta ad Eindhoven: "Il mio compito è prepararmi di nuovo con i giocatori domani per l'importante partita di sabato. I cori li capisco. Fa male perdere le partite, ma fa parte del calcio. Quando perdi le partite, è naturale che i tifosi esprimano la loro opinione".

