Si ritorna in Premier League, per una sfida tra due grandi club. Il terzo atto della stagione tra gli Spurs e i Red Devils si giocherà questa domenica, 16 febbraio, alle ore 17.30. Un incrocio che potrebbe scuotere, nel bene e nel male, la stagione dei due club e dei due tecnici. Ecco le probabili formazioni di Tottenham-Manchester United.

Tottenham: dimenticare le coppe Se c'è un ambiente pronto ad accogliere un terremoto, soprattutto sulla panchina, è il Tottenham. Gli Spurs arrivano a questa sfida dopo la batosta nel ritorno della semifinale di Carabo Cup contro il Liverpool. Un 4 a 0 senza storia in quel di Anfield che lascia spazio al rammarico di Ange Postecoglou sul risultato a favore nella partita d'andata. Proprio il tecnico australiano - secondo alcune indiscrezioni della stampa britannica - sembrerebbe a rischio per rimanere sulla panchina del club londinese.

Oltre all'eliminazione in semifinale di EFL Cup, il Tottenham si è dovuto arrendere anche in FA Cup contro l'Aston Villa. Non va bene nemmeno in campionato, anche se gli Spurs sono riusciti ad ottenere la prima vittoria in Premier del 2025, nel derby cittadino contro il Brentford. Alla sfida di domenica, i lilywhites arrivano da quattordicesimi in classifica con soli 27 punti - ma i rivali che si presenteranno al New White Hart Lane non navigano in acque migliori.

Manchester United: cercasi continuità — A due punti dagli Spurs - a quota 29, in tredicesima posizione - ci sono gli uomini di Ruben Amorim. L'allenatore portoghese punta in alto, come ha fatto capire in conferenza stampa, con l'obiettivo di vincere una Champions League entro il 2028. Un traguardo che, però, dista di molto dalla situazione attuale in casa Manchester United.

La lontananza dalla zona europea in Premier League confina gli obiettivi dei Red Devils al cercare una soluzione ad un periodo piuttosto negativo. Le prestazioni e i risultati in campionato sono fonte di una certa delusione nell'ambiente mancuniano: lo United fa fatica a trovare una continuità. Dall'inizio del 2025, la squadra di Amorim si è alternata tra vittorie e sconfitte (un solo pareggio il 5 gennaio contro il Liverpool), tra cui il 2 a 0 casalingo subito dal Crystal Palace.

Uscito ai quarti di finale di EFL Cup proprio contro il Tottenham, il Manchester United continua il suo percorso in FA Cup - ed anche in Europa League, al pari degli Spurs rivali della sfida di questa domenica.

Probabili formazioni di Tottenham-Manchester United — Entrambi i club dovranno fare a meno di alcuni effettivi. La situazione in infermeria per Postecoglou è una delle più problematiche ed affollate: nonostante alcuni recuperi come quelli di Richarlison, van de Ven e Vicario, altri giocatori sono alle prese con recuperi più prolungati. Tralasciando il grave infortunio di Dragusin - stagione finita per via della rottura al legamento crociato - gli altri indisponibili sono: Romero, Werner, Johnson e Solanke. Tuttavia, questi dovrebbero rientrare entro la fine del mese di febbraio.

Situazione pressoché simile in casa United. Amorim perde Lisandro Martinez: per l'argentino si tratta di una lesione al legamento crociato che lo obbliga a finire la stagione; per lui, il rientro è previsto a gennaio 2026. Seguono nell'infermeria dei Red Devils anche Luke Shaw, Jonny Evans e Mason Mount.

In Tottenham-Manchester United, dunque, si aspetta di vedere delle opzioni e soluzioni obbligate per i parte dei due tecnici. Se da un lato Amorim potrà contare anche su nuovi volti, come Dorgu; dall'altro, Postecoglou dovrà continuare a gestire questo periodo sfortunato. Ecco le probabili formazioni e scelte per il match di domenica.

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Gray, Danso, Davies, Spence; Bentancur, Bissouma, Sarr; Kulusevski, Richarlison, Son.

Manchester United (3-4-3): Onana; Mazraoui, Yoro, Maguire; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Diallo, Hojlund, Fernandes.