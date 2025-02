Postecoglou: “Il Liverpool non ci ha permesso di giocare il nostro calcio”

"Il Liverpool è stato troppo forte per noi stasera. Non siamo riusciti a entrare in partita nel modo in cui volevamo. Gli abbiamo permesso di prendere il controllo del gioco. Quando trovano il loro ritmo, non ci siamo dati l'opportunità di avere un punto d'appoggio nella gara", ha dichiarato l'allenatore degli Spurs.

L'occasione mancata e la reazione della squadra

Il tecnico australiano ha poi parlato dell'importanza di non lasciarsi abbattere dalla sconfitta, soprattutto considerando che il Tottenham era in una buona posizione per arrivare in finale: "Abbiamo perso una grande opportunità stasera e non possiamo nasconderci da questo. Eravamo in una buona posizione per raggiungere la finale".