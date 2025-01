Postecoglou non si sente a rischio esonero nonostante la clamorosa crisi del Tottenham. Le sue dichiarazioni

29 gennaio

Il Tottenham di Postecoglou si rituffa sull'Europa League, la competizione che forse sta salvando la panchina del tecnico degli Spurs. Il club londinese, infatti, è in piena crisi di risultati in Premier con ben quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque partita. In Europa, invece, Son e compagni occupano la sesta posizione e con una vittoria sull'Elfsborg sarebbero sicuri della qualificazione tra le prime otto. Postecoglou, nel frattempo, allontana l'esonero.

Postecoglou: "Non mi sento isolato, tutti stiamo dando il massimo" — L'allenatore ha parlato così in conferenza stampa: "Tutti stanno facendo il massimo. Non credo che nessuno stia lavorando contro di me. Non credo che qualcuno voglia che fallisca. In una situazione come questa, è difficile essere un allenatore perché puoi sentirti molto isolato, molto vulnerabile. Io non mi sento così. Il gruppo di giocatori e le persone con cui lavoro stanno facendo il massimo per guidarci attraverso questo momento. Dal mio punto di vista, il mio focus è fermamente su quello che posso controllare e quello che posso controllare è preparare la squadra per una partita molto importante questa sera".

Postecoglou manda anche un messaggio ai tifosi: "Sarebbe per tutti i tifosi del Tottenham, perché io rappresento tutti i tifosi degli Spurs, non solo quelli arrabbiati a cui si riferisce. Stiamo lavorando duramente per cambiare la situazione. Sappiamo qual è la situazione e, nonostante ciò, le possibilità e le opportunità nella seconda parte della stagione sono nelle nostre mani per capitalizzare su di esse e rendere questa una stagione di successo".

E sul mercato: "Sarei disonesto se dicessi qualcosa di diverso da "per ora, nulla è imminente". Questo non significa che non stiamo esplorando delle opportunità. Tradizionalmente, gli ultimi giorni di ogni finestra di mercato tendono a essere frenetici e mi aspetto che saremo coinvolti in questo. Ciò significa che qualcosa verrà concluso? Non posso impegnarmi su questo. Sono un po' distante dalla situazione, ma le informazioni e il dialogo che ho indicano che stiamo esplorando tutte le opportunità per portare qualche rinforzo per la squadra".

"È una partita che voglio vincere ed andiamo in campo sempre con lo stesso intento. - ha affermato il tecnico - È una competizione in cui abbiamo fatto molto bene per essere in una buona posizione. Vogliamo consolidare quella posizione e finire tra i primi otto. È tutto nelle nostre mani domani sera. Anche un pareggio probabilmente sarà sufficiente. Finire tra i primi otto per noi è estremamente importante, perché ci dà un buon punto d'appoggio nel torneo e ci dà anche un paio di settimane in cui non abbiamo partite infrasettimanali. A questo punto è davvero importante".

Tottenham, Kulusevski: "Possiamo ancora fare qualcosa di speciale" — Postecoglou è tornato anche sulla sua posizione in panchina e sulla fiducia della società: "Non mi riguarda, non mi ha mai riguardato, non mi riguarderà mai. La mia visione del mio ruolo non è mai stata quella di autoconservazione o sicurezza. Si tratta di cercare di raggiungere un obiettivo e siamo ancora in una posizione in cui possiamo farlo. Hai suggerito che c'è una riflessione in corso su di me al momento, il che non sorprende considerando la nostra posizione in campionato. Non devo rispondere a ciò o essere coinvolto in ciò, semplicemente non mi interessa o non mi riguarda. Siamo in una posizione fantastica per ottenere ancora qualcosa di speciale quest'anno, in Carabao Cup ed in Europa League. Spingerò questo gruppo di giocatori e tutti nel club a non perdere di vista il fatto che questa è una situazione difficile in cui ci troviamo, ma le possibilità di fare qualcosa di speciale sono ancora lì".

Gli fa eco anche l'ex Juventus Dejan Kulusevski, che ha dichiarato in conferenza stampa al fianco dell'allenatore: "Sono d'accordo con lui (Postecoglou, ndr) che il club può fare qualcosa di speciale. Stiamo facendo molto bene nelle coppe, è facile concentrarsi sul campionato, ma stiamo facendo molto bene nelle coppe. Domani è una partita importante e se vinciamo passiamo al prossimo turno, quindi penso che possiamo fare grandi cose in questi ultimi quattro mesi".

Infine, sul momento degli Spurs: "Non è sofferenza. Dico che in campionato, perdere così tante partite...quella è sofferenza. È molto difficile per me perdere le partite. Ma devo comunque guardare al quadro più ampio, penso che possiamo fare cose straordinarie perché siamo ancora in tre competizioni e su quello è dove si concentra la mia attenzione. È un equilibrio. È sofferenza, ma allo stesso tempo sono ancora positivo. Vedo ancora le opportunità".

