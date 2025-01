Tottenham in caduta libera, Postecoglou: “So che ne usciremo”

Un punto nelle ultime sette partite di Premier League: il Tottenham di Postecoglou è sempre più in crisi

Enrico Pecci Redattore 27 gennaio 2025 (modifica il 27 gennaio 2025 | 15:40)

IlTottenham di Postecoglou è sempre più in caduta libera. Gli Spurs non sanno più vincere in Premier League e sono ora più vicini alla zona retrocessione rispetto alla zona Europa. Nell'ultimo turno è arrivata un'altra sconfitta casalinga, contro il Leicester di Vardy, ma Postecoglou non è ancora a rischio esonero. Nel post partita, il tecnico ha parlato così: "Sì, fa male. Fa davvero male. I giocatori hanno dato tutto ancora una volta. Dobbiamo esaminare molte cose, ma per quanto riguarda l'impegno non posso chiedere di più a questo gruppo. Le cose semplicemente non sono andate dalla nostra parte oggi".

Tottenham, Postecoglou: "Vengo giudicato dai risultati" — L'allenatore degli Spurs ha analizzato così l'ultima sconfitta, la quarta consecutiva in Premier: "Abbiamo creato alcune buone occasioni e sfortunatamente le cose non sono andate come volevamo, non perché i giocatori non stessero cercando di fare il massimo, e questa è la cosa principale. I giocatori stanno dando tutto quello che possono. Questo è tutto ciò che possiamo chiedere come club di calcio e io come allenatore. Stanno dando il massimo e questo è tutto ciò che chiunque possa chiedere".

"Si possono analizzare i gol, sono stati gol deludenti da concedere, ma penso che abbiamo avuto abbastanza occasioni nella partita per uscirne vincitori. - ha affermato Postecoglou - Quando ti trovi in questa situazione, stanno cercando di dare il massimo e a volte questo non ti dà la chiarezza nelle decisioni. Puoi chiedere alle persone di fare tutto ciò che possono e, dal mio punto di vista, vedo un gruppo di giocatori che sta dando tutto quello che può".

Il Tottenham ne uscirà? Il tecnico si dice fiducioso: "So che cambierà. Recupereremo dei giocatori, oggi eravamo ancora una volta senza alcuni di loro, ma nelle prossime settimane ne torneranno alcuni davvero importanti che so che aiuteranno questo gruppo. Non abbiamo raggiunto il nostro limite. Stiamo andando avanti così da due mesi. Giovedì hanno fatto una prestazione enorme per assicurarci che fossimo ok in Europa League ed oggi hanno dovuto confermare, ma probabilmente almeno due o tre giocatori non erano al 100%. Sono un allenatore di calcio e vengo giudicato dai risultati, questa è la realtà".

Postecoglou fiducioso: "Aspettiamo il rientro degli infortunati" — L'allenatore del club londinese ha ammesso che è un momento "difficile, ma allo stesso tempo sono un po' responsabile per questo, quindi bisogna tenere conto di ciò. Ciò che mi dà energia è che i giocatori e lo staff sono impegnati a invertire la rotta ed è tutto ciò che un allenatore può chiedere".

Ancora sulla partita: "Esci per il secondo tempo sapendo che loro eserciteranno un po' di energia essendo sotto 1-0. Siamo stati un po' presi alla sprovvista, e non si tratta solo di affaticamento fisico. Stiamo affrontando anche la stanchezza mentale. I giocatori hanno dato un incredibile sforzo giovedì e chiedevamo loro di ripetersi anche oggi. Alcuni probabilmente non avrebbero dovuto essere in campo, eppure continuano a fare del loro meglio, il che è encomiabile".

Postecoglou sta con la sua squadra: "Non riesco ad ignorare il fatto che questi giocatori stanno dando tutto quello che possono. Riceveranno presto un po' di aiuto. Nei prossimi dieci giorni, due settimane, riavremo alcuni giocatori importanti e questo darà una spinta a tutto il gruppo. Come continuo a dire ai giocatori e allo staff, ci sono ancora grandi opportunità per rendere questa stagione speciale per noi. Dobbiamo scavare a fondo e concentrarci su questo". Infine, ecco il punto sugli infortunati verso la sfida di Europa League contro l'Elfsborg: "Vedremo. Ci sono sicuramente un paio che si stanno avvicinando, Micky (van de Ven, ndr) e Cuti (Romero, ndr), si alleneranno con il gruppo ed anche solo averli in allenamento è fantastico. C'è un'altra coppia che non è troppo lontana, all'orizzonte, quindi questo aiuterà sicuramente". La crisi del Tottenham, nel frattempo, continua.

Visualizza questo post su Instagram