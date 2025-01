Tottenham, Postecoglu: “Queste sconfitte fanno male, ma arrendersi ora non ha senso”

Il derby del Nord di Londra ha visto il Tottenham soccombere all'Arsenal in una partita che ha evidenziato le difficoltà dei ragazzi di Ange Postecoglou, soprattutto nel primo tempo. Il tecnico degli Spurs non si è nascosto e ha fatto autocritica nel post-partita: "Non siamo stati assolutamente all'altezza, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati troppo passivi. Abbiamo lasciato che l'Arsenal dettasse il gioco. Il secondo tempo è stato un po' meglio, ma comunque non abbastanza. Non è accettabile".

Un inizio difficile e decisioni contestate

Il primo gol dell'Arsenal, nato da un calcio d’angolo assegnato erroneamente, ha aggiunto amarezza a una serata già complessa per gli Spurs. Gabriel, con la complicità della deviazione di Solanke, autore effettivo dell’autogol, ha trovato il vantaggio per i Gunners, lasciando il Tottenham demoralizzato. A peggiorare la situazione, il raddoppio di Trossard pochi minuti dopo ha messo la partita su un binario sfavorevole per la squadra di Postecoglou.

Nonostante alcune buone parate del nuovo portiere Antonin Kinsky nel secondo tempo, la prestazione complessiva del Tottenham non ha convinto: "Alla fine, la responsabilità è mia e su come preparo i giocatori. Mi interessa di più come giochiamo e oggi non siamo stati nemmeno lontanamente sui livelli che ci aspettavamo", ha sottolineato Postecoglou.

Una stagione da invertire La sconfitta nel derby è solo l'ultimo episodio di una stagione difficile per il Tottenham, e il tecnico ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: "Naturalmente queste sconfitte fanno male. Non sono accettabili. Troppe sconfitte quest'anno. Troppe partite che ci sono sfuggite. Deve finire. Non c'è altro modo di vederla". Ma Postecoglou non vuole gettare la spugna e ha già fissato l’obiettivo per il prossimo incontro: "Se ti arrendi ora, non ha senso. Ora abbiamo una partita importante contro l'Everton questo fine settimana. Su questo deve essere la nostra concentrazione".