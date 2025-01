Arsenal, Arteta: “Atteggiamento della squadra fenomenale. Conosciamo l’importanza del derby”

Nel post-partita del derby contro il Tottenham, Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal ha espresso tutta la sua soddisfazione per una prestazione definita da lui stesso "straordinaria". L'Arsenal ha dominato dall'inizio, mostrando intensità, qualità e una chiara determinazione a fare male agli avversari, sia in fase offensiva che difensiva. "Abbiamo giocato in modo straordinario fin dal primo minuto. Siamo stati davvero intensi, abbiamo mostrato molta qualità, giocato con un vero scopo per far male a loro sia con che senza palla", ha dichiarato il tecnico dei Gunners.