L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Arsenal

Sergio Pace Redattore 14 gennaio - 17:27

Il Tottenham farà visita all'Arsenal di Mikel Arteta all'Emirates Stadium nel classico North London derby. La gara, valevole per il ventunesimo turno di Premier League, è in programma mercoledì 15 gennaio alle 21:00 ore italiane. Gli Spurs hanno collezionato un punto su 12 nelle ultime quattro partite in campionato ed occupano la dodicesima posizione in classifica con 24 punti raccolti in 20 match.

Dopo il ko interno in campionato contro il Newcastle, il Tottenham ha rialzato la testa battendo 1-0 il Liverpool nel match d'andata delle semifinali di Carabao Cup (rete decisiva di Lucas Bergvall all'86'). Quattro giorni dopo è arrivato il successo per 3-0 ai tempi supplementari contro il piccolo Tamworth (club di quinta serie) nel terzo turno di FA Cup.

Arsenal-Tottenham, le dichiarazioni alla vigilia di Postecoglou — L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro l'Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni: "Emozioni diverse per il derby di Londra? Ho sentito che era un match intenso dal momento in cui sono arrivato. Non ci vuole molto per capire il contesto della partita, cosa significa per il club e i tifosi, cosa significa per la nostra stagione. Fin dalla prima volta che abbiamo giocato contro di loro, ne ero ben consapevole. È come essere a Glasgow, sei ben consapevole di sapere cosa significa. Dobbiamo iniziare a vincere partite in campionato. Non c'è partita e stadio migliore per iniziare.

Non mi piace inquadrare le partite in termini di punti di svolta perché poi devi andare a giocare contro l'Everton in trasferta e affrontare David Moyes nel weekend. Quindi non ci sono partite facili. Ma nella posizione in cui siamo in campionato, indipendentemente dai punti di svolta, dobbiamo iniziare a vincere le partite e salire in classifica. Questa è una sfida enorme, è una grossa opportunità per noi".

L'annosa questione degli infortuni — Postecoglou ha fatto il punto dei giocatori infortunati: "L'unico che si è fatto male è Timo Werner. Ha un problema al tendine del ginocchio, stiamo aspettando i risultati degli esami. Napoli interessato a Timo? Al momento non possiamo permetterci di lasciare andare nessuno. Alcuni dei nostri giovani, come Alfie Dorrington, sono andati in prestito e probabilmente faremo lo stesso per il giovane Will Lankshear, dal momento che non ha giocato molto. A parte questo, stiamo valutando nuovi arrivi se dovesse succedere qualcosa. Tutti gli altri, a parte i dolori, stanno bene. Richarlison è a nostra disposizione.

Non abbiamo scelta, bisogna accettare questa situazione. Spero che ci sarà un po' di luce alla fine del tunnel in termini di giocatori che torneranno. La situazione è quella che è, ma domani sera c'è una grande partita in programma. Una grande partita per il club, per la nostra stagione, per i nostri tifosi. Non vedo l'ora. Anche l'Arsenal con il problema infortuni? Capisco quanto sia difficile per qualsiasi squadra. Sono sicuro che Mikel Arteta non permetterà che questa situazione gli impedisca di mettere in campo una squadra forte domani sera che può batterci".

Postecoglou chiude rispondendo ad una domanda sul tema mercato: "Come la maggior parte degli altri club, gennaio è un mese difficile per avere davvero certezze su qualsiasi cosa. Ci sono molte cose che devono incastrarsi nel modo giusto. Penso di aver detto la scorsa settimana che il club sta lavorando molto duramente sul mercato. Se ci saranno sviluppi lo faremo sapere a tutti".