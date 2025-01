L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa in vista del North London derby contro il Tottenham, gara valevole per il ventunesimo turno di Premier League

Arsenal e Tottenham si sfideranno all'Emirates Stadium nel tradizionale North London derby. La gara, valevole per il ventunesimo turno di Premier League, è in programma mercoledì 15 gennaio alle 21:00 ore italiane. I Gunners di Mikel Arteta, secondi a quota 40 punti, assieme al Nottingham Forest intendono dar fastidio alla capolista Liverpool (Reds a 46 punti ma con il derby del Merseyside contro l'Everton da recuperare).

Dall'altra parte il Tottenham di Ange Postecoglou è dodicesimo con appena 24 punti raccolti in 20 giornate, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. Mentre l'Arsenal ha incamerato tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite in campionato, il Tottenham è a secco di vittorie nello stesso periodo con un pareggio e tre sconfitte.

Arsenal-Tottenham, le parole in conferenza stampa di Arteta — L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby casalingo contro il Tottenham. Ecco le sue dichiarazioni: "È probabilmente la partita più bella della stagione per l'atmosfera, per quello che significa per la nostra gente, per noi e per tutti coloro che sono coinvolti in questa partita. Creare la migliore atmosfera all'Emirates, questo è il nostro obiettivo. È qualcosa che possiamo controllare, i giocatori, lo staff e tutti coloro che si presenteranno domani. Questa è una cosa che possiamo fare, quindi facciamola.

Le due sconfitte casalinghe in casa (nell'andata delle semifinali di Carabao Cup contro il Newcastle e ai rigori nel terzo turno di FA Cup contro il Manchester United, ndr)? Il fatto che abbiamo perso due partite in quel modo è doloroso. Gli infortuni? È il nostro lavoro, è molto difficile prevedere che queste cose accadranno. Il saper reagire a queste situazione è un qualcosa che possiamo controllare, che è nelle nostre mani".

Tra infortuni e mercato — Arteta fa la conta degli assenti: "L'infortunio di Gabriel Jesus? Dobbiamo fare una verifica con un altro specialista, quindi probabilmente avremo informazioni migliori questo pomeriggio. Lesione al legamento crociato anteriore? Non voglio confermare nulla finché non avremo il referto finale questo pomeriggio. È compito del medico farlo, ma eravamo molto preoccupati subito dopo la partita e lo siamo ancora oggi. Aspettiamo i test. Cambierà qualcosa in chiave mercato? La mia risposta non cambia, rimane la stessa. Stiamo attivamente sondando il mercato per migliorare la squadra. Sarebbe ingenuo non farlo perché è sempre un'opportunità per rinforzare la squadra e migliorarla, specialmente con le circostanze attuali. Quindi sì, stiamo cercando di fare qualcosa. Vediamo cosa siamo in grado di fare.

Abbiamo un'altra sessione di allenamento, alcuni giocatori potrebbero essere vicini al rientro. Questo pomeriggio avremo le informazioni complete sulla squadra, chi è disponibile e chi no. Calafiori? Abbiamo bisogno di un altro giorno o due. Abbiamo giocato ogni tre giorni e 24 ore diventano davvero importanti perché non sono infortuni a lungo termine. Ne sapremo di più questo pomeriggio. Jorginho? Aveva i crampi durante i supplementari contro il Manchester United, anche Timber aveva i crampi. Alcuni giocatori hanno fatto fatica a finire la partita".

L'allenatore dell'Arsenal torna a parlare del mercato: "Quando devi ingaggiare un giocatore, ci sono tre parti e devi essere d'accordo. Il fatto che io ami molto i nostri giocatori non significa che non stiamo facendo nulla per migliorare la squadra, non sono così testardo. Vogliamo tutti la stessa cosa, quindi sfruttiamo ogni opportunità per migliorare la squadra ogni giorno. Ci assicureremo di avere le migliori risorse e le migliori capacità per competere nel modo che vogliamo. Questo è il periodo più impegnativo che abbiamo avuto, soprattutto perché abbiamo perso giocatori molto importanti in momenti cruciali.

Dobbiamo adattarci e, con tutto quello che è successo, guardare come si comporta la squadra. Probabilmente il derby con il Tottenham arriva nel momento migliore dopo essere stati eliminati in FA Cup. Sappiamo cosa significa questa partita per tutti noi. Tiriamo fuori il meglio da questo periodo perché anche in questa situazione impegnativa la squadra gioca bene. Il calendario e le partite dipendono un po' anche da cosa succede in Champions League, quindi stiamo valutando e cercando di pianificare le migliori opzione sfruttando l'uscita di scena dalla FA Cup.

Social, tifosi e lotta per il titolo — Arteta ha poi parlato degli insulti e minacce social alla moglie incinta di Havertz dopo che questi ha sbagliato il tiro dal dischetto nel match contro il Manchester United in FA Cup: "È incredibile, dobbiamo davvero fare qualcosa al riguardo. Accettare questi episodi e nasconderli penso abbia conseguenze terribili. È qualcosa che dobbiamo davvero sradicare dal gioco perché è così semplice e così dipendente dal risultato di un'azione. Non esiste nessun'altra industria come questa. Il 27 dicembre in casa abbiamo vinto 1-0 e Kai Havertz ha segnato un gol, con tutto lo stadio che ha cantato la canzone waka waka. Sono passati 20 giorni. Il club e le persone qui sono stati eccezionali perché ogni volta che c'è stato un problema, tutti lo hanno supportato e il risultato è sempre chiaro. Più supporto hai, meglio è. Abbiamo spiegato questo in particolare dall'inizio. La migliore medicina è amare il club e i nostri giocatori, supportandoli in ogni momento.

Siamo tutti responsabili, e tutti significa voi ragazzi (i media), tutti sono responsabili della narrazione, tutti sono responsabili di come parliamo. Questa è una questione molto seria e colpisce lui, colpisce me, colpisce tutti nel settore in un certo senso. Possiamo accettarlo e dire che è il nostro lavoro, sì, ma ci sono certi limiti e la linea deve essere tracciata. Diamo molta attenzione alla tecnologia e a cosa verrà dopo nel calcio. Non può succedere, ecco tutto.

I tifosi sanno quanto sia difficile vincere il campionato? Abbiamo l'ambizione di vincere il titolo, non è cambiato il nostro obiettivo, indipendentemente dagli infortuni. Il Tottenham? Possono cambiare il sistema ma il risultato che stanno cercando di ottenere è molto simile. Il significato del derby del nord di Londra da inculcare nei giocatori più giovani? Beh, ora ne abbiamo alcuni, abbiamo parlato anche con Nwaneri e Lewis-Skelly. C'è grande fermento per un grande evento che si avvicina. I giocatori sentono l'importanza di questa partita, sanno tutto. Quali tasti ho toccato per aumentare le motivazioni dei calciatori? Quando vieni eliminato da una competizione, giocare il più velocemente possibile è positivo".

Infine, un messaggio ai sostenitori dell'Arsenal a Los Angeles dopo i devastanti incendi: "Porgo le nostre condoglianze, stanno soffrendo molto. Abbiamo molti amici e persone lì che sono grandi sostenitori dell'Arsenal, perché siamo lì da alcuni anni come proprietà. È davvero triste, è tempo di capire la situazione e aiutare come possiamo".