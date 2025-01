Arsenal-Tottenham, la storia della rivalità fra le due squadre del Nord di Londra e degli episodi che l'hanno contraddistinta

La rivalità tra Arsenal e Tottenham Hotspur è una delle più intense e storiche nel calcio inglese. Conosciuta come il "North London Derby", questa competizione non è solo una questione di punti in campionato, ma rappresenta un profondo senso di identità e orgoglio per i tifosi delle due squadre.

Team news from Ange ahead of tomorrow night's North London Derby 🗣️ pic.twitter.com/a7uepXNHC1

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2025

Arsenal contro Tottenham: alle origini della rivalità — La rivalità tra Arsenal e Tottenham ha radici che risalgono ai primi anni del 20° secolo. L'Arsenal, fondato nel 1886 come Dial Square, si è trasferito a nord di Londra nel 1913, stabilendosi a Highbury, non lontano da White Hart Lane, la casa del Tottenham Hotspur, fondato nel 1882. Questa vicinanza geografica ha inevitabilmente alimentato una competizione feroce tra due club che cercavano di affermarsi come i padroni di quel settore della capitale britannica. Gli anni '30 sono stati un periodo di grande successo per i Gunners. Sotto la guida di Herbert Chapman, l'Arsenal ha vinto cinque campionati in otto anni, stabilendo una netta supremazia nel calcio inglese. Durante questo periodo, il Tottenham ha lottato per stare al passo, creando un risentimento che ha ulteriormente alimentato la rivalità. Il Tottenham ha avuto la sua rinascita negli anni '60. Con la vittoria della First Division nel 1961 e la conquista della Coppa delle Coppe l'anno successivo, gli "Spurs" hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, contrastando l'egemonia dell'Arsenal. Questo periodo ha visto anche l'introduzione di grandi nomi come Jimmy Greaves e Danny Blanchflower, che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del club.

Arsenal contro Tottenham nella storia recente — Negli ultimi decenni, la rivalità è diventata ancora più intensa, con entrambe le squadre che hanno conosciuto alti e bassi. Gli anni '80 e '90 hanno visto l'Arsenal dominare sotto la gestione di George Graham e poi Arsène Wenger, con i famosi "Invincibles" nella stagione 2003-2004, dove i Gunners non hanno perso una singola partita in campionato. Tuttavia, il Tottenham non è rimasto indietro. Con la gestione di Mauricio Pochettino, gli Spurs hanno raggiunto la finale della UEFA Champions League nel 2019, mettendo in mostra una squadra giovane e talentuosa capace di competere con i migliori d'Europa. Ci sono stati numerosi momenti iconici nel North London Derby che hanno definito questa rivalità: il "Lasagna-gate" nel 2006, quando un incidente di cibo avariato ha colpito alcuni giocatori dell'Arsenal, costringendoli a giocare indeboliti contro il Tottenham; il gol di Gareth Bale nel 2010, un tiro da fuori area che ha portato il Tottenham alla vittoria e ha segnato l'inizio della sua ascesa come uno dei migliori giocatori del mondo; il match del 2014 dove l'Arsenal ha vinto 1-0 con un gol di Oxlade-Chamberlain, che ha mantenuto il loro vantaggio in campionato. Senza poi dimenticare quanto accaduto due anni fa fra Conte ed Arteta con il primo che, all'ultima giornata, ha soffiato il posto in Champions League all'Arsenal.

Oggi, la rivalità continua a essere uno dei punti focali del calcio inglese. Ogni incontro tra le due squadre è carico di tensione, aspettative e passione. I tifosi vedono queste partite come un'opportunità non solo di raccogliere punti, ma di affermare la superiorità nel nord di Londra.