Procedimento disciplinare per il Real Madrid dopo le accuse agli arbitri

Al vaglio maxi sanzioni ai danni del Real e al Consiglio d'Amministrazione per il danno d'immagine causato all'intera competizione

Alessia Bartiromo 27 febbraio - 12:50

È ancora aria di tempesta in casa Real Madrid. Non si placano le polemiche sugli arbitraggi ricevuti nelle ultime partite in campionato, alzando un polverone di dimensioni sempre più grandi dopo la lettera ufficiale recapitata alla Liga. Nel mirino in particolar modo le decisioni subite nel match contro l'Espanyol e la squalifica comminata a Jude Bellingham nella gara esterna contro l'Osasuna dello scorso 15 febbraio, oltre a rigori dubbi assegnati agli avversari. Una serie di episodi considerati dai blancos a proprio sfavore minandone la serenità e portando il club a stilare una lettera ufficiale di protesta consegnata alla Liga, che non è stata assolutamente gradita dai piani alti, dando il via a un procedimento disciplinare da parte della Federazione calcistica spagnola a tutela della competizione.

Il caso del match contro l'Espanyol — La sconfitta di misura fuori casa per mano dell'Espanyol è stata la goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso per i blancos. Il dito è stato puntato sulla mancata espulsione di Carlos Romero dopo un fallo plateale ai danni di Mbappé, con il calciatore che ha siglato nel finale la rete che ha regalato la definitiva vittoria dei padroni di casa. La reazione del Real è stata molto veemente in particolar modo sulla mancata revisione del Var, additando la Liga come "corrotta e prevenuta" in una lettera ufficiale divulgata. Nella stessa, lunga più di tre pagine, il club richiedeva anche la revisione totale del sistema arbitrale spagnolo, riportando esempi degli errori commessi negli ultimi anni. La risposta del presidente della Liga Javier Tebas è stata istantanea, ricordando di come il Real Madrid nel 2023 abbia votato contro la stessa proposta, fermandone la rivoluzione.

👔 @MrAncelotti: "Estamos en la pelea por la Champions y tenemos posibilidades de llegar muy lejos".

📺 Rueda de prensa ➡️ RM Play

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 19, 2025

La squalifica a Bellingham — Le polemiche contro gli arbitri per il Real si sono intensificate ancora di più nelle settimane successive, in particolar modo dopo il caso Bellingham. Nel match esterno contro l'Osasuna lo scorso 15 febbraio, la stella madridista riceve un cartellino rosso per un epiteto pronunciato, che gli sarebbe potuto costare fino a 12 giornate di squalifica nel caso fosse stato rivolto all'arbitro José Luis Munuera Montero. Complice il referto stilato dal direttore di gara, il giocatore è stato squalificato per sole due giornate, mandando comunque il Real su tutte le furie. Ultimo episodio occorso, quello nella conferenza stampa di presentazione del big match di Champions League contro il Manchester City, quando Carlo Ancelotti è tornato sull'argomento arbitri con un nuovo attacco palese per tutta la categoria, ribadendo quanto il Real sia stato danneggiato nell'ultimo periodo tra rigori dubbi concessi alle squadre avversarie e provvedimenti disciplinari discutibili. Insomma, un vero e proprio terremoto che ha assunto dimensioni enormi.

La decisione del procedimento disciplinare al Real Madrid — Dopo le forti e reiterate dichiarazioni del Real Madrid, è pronta a intervenire la Federazione calcistica spagnola a tutela della competizione, dando il via a un procedimento disciplinare che porterà a maxi sanzioni per il club e per tutto il Consiglio di Amministrazione. Come riporta As, la decisione è giunta dopo la denuncia della Liga per la lettera ricevuta, accusata di manipolazione e corruzione. È stato altresì introdotta la figura di un Giudice Istruttore che avrà il compito di approfondire i comportamenti del Real Madrid e la loro condotta, verificando gli episodi delle ultime settimane. Il procedimento durerà da uno a tre mesi, al termine dei quali sarà decisa la sanzione da comminare alla società. Le stesse decisioni possono essere poi impugnate in appello entro dieci giorni, per un iter che si preannuncia molto lungo e spinoso per tutte le parti in questione.