Dopo il trionfo sull'Arsenal, Nasser Al Khelaifi ripercorre il cammino europeo dei parigini e guarda al futuro: "Siamo già al lavoro per la prossima stagione."
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Il Paris Saint-Germain è nella storia del calcio europeo. Con il bis in Champions League conquistato a Budapest contro l'Arsenal, il club parigino ha completato un'impresa riuscita finora solo al Real Madrid nell'era moderna della competizione. A celebrare il momento il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, con una lettera aperta ai tifosi che racconta l'anima di un progetto e la visione di chi lo guida dal 2011.
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La lettera del presidenteAl Khelaifi ha voluto celebrare il secondo successo consecutivo in Champions League con una lunga lettera ai tifosi. Il messaggio è netto fin dalle prime righe: "Vincere una Champions per la prima volta è storico, riuscire a conquistarne due di fila è leggendario." Al Khelaifi dedica poi il trofeo ai tifosi più appassionati: "Questa vittoria appartiene a tutti coloro che amano il PSG con passione, fedeltà e orgoglio, a Parigi, in Francia e nel resto del mondo." Al centro del messaggio c'è poi il concetto di collettivo: "Il successo, spiega il presidente, "non nasce in novanta minuti ma da migliaia di ore di lavoro, da sacrifici quotidiani e dall'impegno condiviso di tutte le persone che fanno vivere i valori del club."
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Il PSG di Al Khelaifi: dal 2011 al doblete europeoDal 2011, sotto la sua presidenza, il PSG ha conquistato dodici campionati francesi, sette Coppe di Francia e, per la prima volta nella storia del club, la Champions League nel 2025, seguita dalla Superoppa UEFA e dalla Coppa Intercontinentale FIFA. Nella stagione 2024/25 il club aveva già vinto il 'triplete' nazionale, oltre alla prima Champions, venendo eletto come miglior club della stagione alla cerimonia del Pallone d'Oro. Prima del bis di Budapest, l'unica squadra dell'era moderna capace di vincere in maniera consecutiva la 'Coppa dalle grandi orecchie' era stata il Real Madrid, addirittura tre volte dal 2016 al 2018.
Nonostante l'euforia, Al Khelaifi non si lascia trascinare dalla celebrazione fine a sé stessa: "La nostra ambizione resta intatta. Dobbiamo rimanere umili e il lavoro per la prossima stagione è già iniziato", assicura il presidente, chiudendo la lettera con una promessa rivolta a tutto il mondo PSG: "Insieme abbiamo scritto una nuova pagina di storia del club, e sempre insieme continueremo a scriverne la leggenda."
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