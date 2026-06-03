Il Paris Saint-Germain è nella storia del calcio europeo. Con il bis in Champions League conquistato a Budapest contro l'Arsenal, il club parigino ha completato un'impresa riuscita finora solo al Real Madrid nell'era moderna della competizione. A celebrare il momento il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, con una lettera aperta ai tifosi che racconta l'anima di un progetto e la visione di chi lo guida dal 2011.

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La lettera del presidente

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Il PSG di Al Khelaifi: dal 2011 al doblete europeo

ha voluto celebrare il secondo successo consecutivo in Champions League con una lunga lettera ai tifosi. Il messaggio è netto fin dalle prime righe: "Vincere una Champions per la prima volta è storico, riuscire a conquistarne due di fila è leggendario." Al Khelaifi dedica poi il trofeo ai tifosi più appassionati: "Questa vittoria appartiene a tutti coloro che amano il PSG con passione, fedeltà e orgoglio, a Parigi, in Francia e nel resto del mondo." Al centro del messaggio c'è poi il concetto di collettivo: "Il successo, spiega il presidente, "non nasce in novanta minuti ma da migliaia di ore di lavoro, da sacrifici quotidiani e dall'impegno condiviso di tutte le persone che fanno vivere i valori del club."Dal, sotto la sua presidenza, ilha conquistato dodici campionati francesi, settee, per la prima volta nella storia del club, lanel 2025, seguita dallae dallaFIFA. Nella stagione 2024/25 il club aveva già vinto il 'triplete' nazionale, oltre alla prima Champions, venendo eletto comealla cerimonia del Pallone d'Oro. Prima del bis di Budapest, l'unica squadra dell'era moderna capace di vincere in maniera consecutiva la 'Coppa dalle grandi orecchie' era stata il Real Madrid, addirittura tre volte dal 2016 al 2018.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO 2026: L'allenatore del PSG Luis Enrique e il presidente Nasser Al Khelaifi celebrano la vittoria della Champions League 2026 in Finale contro l'Arsenal alla Puskas Arena. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Nonostante l'euforia, Al Khelaifi non si lascia trascinare dalla celebrazione fine a sé stessa: "La nostra ambizione resta intatta. Dobbiamo rimanere umili e il lavoro per la prossima stagione è già iniziato", assicura il presidente, chiudendo la lettera con una promessa rivolta a tutto il mondo PSG: "Insieme abbiamo scritto una nuova pagina di storia del club, e sempre insieme continueremo a scriverne la leggenda."

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