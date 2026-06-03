La vittoria del PSG in Champions League continua a lasciare strascichi pesanti in Francia. Se da una parte il successo europeo del club parigino ha scatenato l’entusiasmo di migliaia di tifosi, dall’altra le celebrazioni si sono trasformate in una lunga scia di incidenti, violenze e polemiche che stanno alimentando il dibattito politico nel Paese.

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La festa per il PSG diventa tragedia, sono tre i morti

Il bilancio aggiornato delle giornate di festa è particolarmente grave.. Una persona ha perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto durante i festeggiamenti, mentre altre due sono morte dopo essere finite nelle acque della Senna. Episodi che hanno segnato profondamente un evento che avrebbe dovuto rappresentare esclusivamente un momento di gioia per i sostenitori del club campione d’Europa.

Parallelamente, le forze dell’ordine hanno effettuato centinaia di arresti in seguito ai disordini scoppiati in diverse zone della capitale. Auto incendiate, vetrine danneggiate e scontri con la polizia hanno caratterizzato alcune delle notti successive al trionfo del PSG, riaccendendo il confronto politico sui temi della sicurezza urbana, dell’integrazione e della situazione nelle banlieue francesi.

PSG fans brought the heat after the win pic.twitter.com/vf8gMhyc8J — Insane Reality Leaks (@InsaneReality) June 1, 2026

Tra i casi che hanno suscitato maggiore clamore emerge quello di un poliziotto fuori servizio, finito al centro di una vicenda che ha indignato l’opinione pubblica. L’agente è stato infatti condannato a 14 mesi di carcere per aver rapinato un automobilista utilizzando la propria pistola di servizio. Un episodio che ha contribuito ad accrescere le tensioni e le critiche nei confronti delle istituzioni chiamate a garantire l’ordine pubblico durante le celebrazioni.

La vicenda è rapidamente diventata oggetto di scontro politico. Esponenti della destra e dell’estrema destra francese hanno puntato il dito contro il degrado di alcune periferie urbane e contro le politiche migratorie del governo. Mentre altre forze politiche invitano a evitare generalizzazioni e a distinguere tra i responsabili dei disordini e la stragrande maggioranza dei tifosi che ha festeggiato pacificamente.

A distanza di giorni dal trionfo europeo del PSG. La Francia continua dunque a fare i conti con le conseguenze di una festa che, per molti aspetti, si è trasformata in un caso nazionale.

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