Il calcio è stato ancora una volta macchiato da atti di violenza e disordini, per di più in occasione di "festeggiamento". Dopo la vittoria del PSG sull'Arsenal che ha portato ai parigini la seconda Champions League consecutiva, le strada della capitale francese si è riempita di tifosi per celebrare lo storico traguardo. O almeno queste erano le intenzioni, poiché i video circolati nelle ultime ore hanno mostrato solo scene di violenza e disordini e purtroppo il bilancio, tra feriti e arresti, è molto grave.

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Disordini a Parigi, Laurent Nuñez annuncia: "oltre 890 arresti, un incremento di oltre il 45% rispetto al 2025"

⛔️ Parigi brucia per la festa #Psg (ancora una volta).



La notte di vergogna: incidenti, feriti e arrestati. Il bilancio del ministro dell'Interno francese.https://t.co/2rMotT7N82 — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 31, 2026

Ancora violenze e disordini. E questo purtroppo è niente. Parigi ha conquistato grande attenzione mediatica dopo quello che è successo subito dopo la vittoria del PSG sull'nella finale di Champions League. Quello che doveva essere un grande momento di feste per tutti i tifosi parigini si è trasformato in una nuova pagina nera per il mondo del pallone. E quel che è peggio è che, come il Ministro degli Interni Laurentha dichiarato, rispetto ad un anno fa

Intervenuto questa mattina per aggiornare la situazione su quello che è successo sabato sera, dopo la vittoria del PSG, Nuñez ha comunicato che "ci sono stati oltre 890 arresti, un aumento di oltre il 45%" rispetto al 2025". Numeri semplicemente allarmanti. Inoltre, il Ministro degli Interni ha anche dichiarato il ferimento di 178 agenti di polizia e gendarmi: "Sono stati vittime di lanci di oggetti e colpi di mortaio esplosivi a causa di giovani teppisti, vandali, che si comportano in modo inaccettabile, approfittano dei festeggiamenti, delle vittorie del Paris Saint-Germain e di altri eventi simili".

DUNKERQUE, FRANCIA - 23 APRILE: Il Ministro degli Interni britannico Shabana Mahmood e il Ministro degli Interni francese Laurent Nunez firmano un accordo triennale da 662 milioni di sterline con la Francia il 23 aprile 2026 a Dunkerque, in Francia. (Foto di Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)

Un nuovo triste episodio che ancora una volta mette in evidenza il fatto che c'è ancora molta strada da fare per combattere questo fenomeno: "Sono il Ministro dell'Interno, sono responsabile dei servizi che mantengono l'ordine e hanno il compito di porre fine agli abusi, ed è quello che è stato fatto in modo sistematico - continua Nuñez -. Una missione molto complessa ma noi non ci fermiamo".

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