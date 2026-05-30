Paris Saint Germain e Arsenal questa sera si sfideranno nella finale più attesa dell'anno. La gara di Champions League pone di fronte due super formazioni, tanto dal punto di vista tecnico, quanto in termini di valore di mercato di ciascuna. Chi dovesse vincere, intanto, incrementerebbe ulteriormente il proprio bottino economico.

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PSG-Arsenal: 150 milioni di motivi per vincerla

Il PSG ha un ricordo molto fresco di cosa significhi vincere la. 12 mesi fa, difatti, batteva l'Inter con un perentorio 5-0 in una partita senza storia. L'Arsenal, dal canto suo, il brio del successo in questa competizione non l'ha mai avvertito, spingendosi al massimo a giocare una finale nella stagione 2005-2006. Per entrambe vincere vorrebbe dire anche qualificarsi di diritto alla disputa della prossima, sfidando l'Aston Villa fresca del trionfo in Europa League. Ciò garantisce 4 milioni di euro, oltre ai 6.5 della stessa finale di Champions.

(COMBO) Questa combinazione di immagini, creata il 27 maggio 2026, mostra il centrocampista norvegese dell'Arsenal #08 Martin Odegaard che corre con la palla durante la partita di Premier League inglese tra Arsenal e Burnley all'Emirates Stadium di Londra il 18 maggio 2026 e il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain Marquinhos che corre con la palla durante la partita di Ligue 1 francese tra PSG e Nantes allo stadio Parc des Princes di Parigi il 14 marzo 2021. (Foto di Glyn KIRK e FRANCK FIFE / AFP via Getty Images)

Quota iniziale di partecipazione, bonus per risultati nella League Phase e premi per il passaggio da un turno all'altro hanno garantito un montepremi già enorme ad entrambe le formazioni. Nello specifico l'Arsenal, avendo conseguito un percorso più lineare con il primo posto conquistato nel girone, ha incassato 124.7 milioni di euro. Di conseguenza, aggiunti i 10.5 mln dei premi di cui sopra, e vincendo la Coppa incasserebbe 149.7 mln di euro.

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Il Paris, invece, ha garantiti. I 18.5 mln della disputa della finale e i bonus del successo alla Puskas Arena di Budapest porterebbero l'incasso complessivo a toccare quota. E la Champions quanto vale? La coppa in sé ha un valore stimato di 9.500€, essendo fatta in argento e contando al suo interno di un bagno in oro da 24 carati. Essa viene consegnata, come replica da esporre nella rispettiva bacheca, alla società vincitrice del torneo dopo la consueta cerimonia di premiazione.

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