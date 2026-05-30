Paris Saint Germain e Arsenal si sfideranno questa sera alle 18 a Budapest. Il trionfo, oltre alla gloria, porterebbe annessi dei guadagni da urlo.
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Paris Saint Germain e Arsenal questa sera si sfideranno nella finale più attesa dell'anno. La gara di Champions League pone di fronte due super formazioni, tanto dal punto di vista tecnico, quanto in termini di valore di mercato di ciascuna. Chi dovesse vincere, intanto, incrementerebbe ulteriormente il proprio bottino economico.
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PSG-Arsenal: 150 milioni di motivi per vincerlaIl PSG ha un ricordo molto fresco di cosa significhi vincere la Champions League. 12 mesi fa, difatti, batteva l'Inter con un perentorio 5-0 in una partita senza storia. L'Arsenal, dal canto suo, il brio del successo in questa competizione non l'ha mai avvertito, spingendosi al massimo a giocare una finale nella stagione 2005-2006. Per entrambe vincere vorrebbe dire anche qualificarsi di diritto alla disputa della prossima Supercoppa Europea, sfidando l'Aston Villa fresca del trionfo in Europa League. Ciò garantisce 4 milioni di euro, oltre ai 6.5 della stessa finale di Champions.
Quota iniziale di partecipazione, bonus per risultati nella League Phase e premi per il passaggio da un turno all'altro hanno garantito un montepremi già enorme ad entrambe le formazioni. Nello specifico l'Arsenal, avendo conseguito un percorso più lineare con il primo posto conquistato nel girone, ha incassato 124.7 milioni di euro. Di conseguenza, aggiunti i 10.5 mln dei premi di cui sopra, e vincendo la Coppa incasserebbe 149.7 mln di euro.
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