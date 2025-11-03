PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita e le probabili formazioni

PSG-Bayern Monaco, dove vedere la partita

Luis Enrique cerca la vittoria nel big match, dopo i primi tre successi contro Atalanta, Barcellona e Bayer Leverkusen. Per Kompany è la seconda grande prova dopo la sfida vinta con il Chelsea, nel mezzo i semplici successi con Pafos e Brugge. La partita tra PSG e Bayern Monaco, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League, si gioca martedì 4 novembre 2025 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00. La partita, valevole per la quarta giornata di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (canale 254). La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV.