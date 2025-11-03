Al momento, forse la partita migliore che la Champions League può offrire. Al Parc des Princes, una parata di stelle si sfideranno in PSG-Bayern Monaco, valevole per la quarta giornata della League Phase. Entrambe in vetta alla classifica con nove punti, sia francesi che tedeschi vogliono il primo allungo verso la qualificazione agli ottavi di finale.
CHAMPIONS LEAGUE
PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita e le probabili formazioni
PSG-Bayern Monaco, dove vedere la partita—
Luis Enrique cerca la vittoria nel big match, dopo i primi tre successi contro Atalanta, Barcellona e Bayer Leverkusen. Per Kompany è la seconda grande prova dopo la sfida vinta con il Chelsea, nel mezzo i semplici successi con Pafos e Brugge. La partita tra PSG e Bayern Monaco, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League, si gioca martedì 4 novembre 2025 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00. La partita, valevole per la quarta giornata di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (canale 254). La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV.
PSG-Bayern Monaco, come arrivano le due squadre al match—
Come detto in precedenza, entrambe le squadre arrivano a punteggio pieno nella classifica della Champions League. In campionato però, la situazione è leggermente diversa. I parigini infatti, stanno riscontrando qualche problema in più del previsto: nelle ultime cinque partite di Ligue 1 sono arrivati tre pareggi e due vittorie, l'ultima delle quali contro il Nizza a tempo scaduto. Nonostante gli ostacoli, il PSG mantiene la vetta della classifica come il Bayern Monaco. La squadra di Kompany sta infrangendo qualunque record tra i confini nazionali, con nove vittorie su nove, 33 gol fatti e solamente quattro subiti: una squadra da Playstation al momento.
Le probabili formazioni—
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.
