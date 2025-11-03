Un altro weekend calcistico sta ormai volgendo al termine con gli ultimi posticipi del lunedì ed è nuovamente tempo di bilanci, prima di una settimana ricca di sfide con le coppe europee. Come sempre grandi protagonisti sono stati i calciatori italiani all'estero, che si sono divisi tra momenti in salita, gol, vittorie e prestazioni ricche di luci e ombre. Guglielmo Vicario del Tottenham ha cercato con tutte le sue forze di salvare i suoi da un ko preannunciato: tra i migliori in campo con incredibili parete, si è arreso soltanto al 34' alla rete di Joao Pedro che ha regalato il successo di misura al Chelsea. Festeggia il Manchester City di Donnarumma che cala il tris in casa contro il Bournemouth, confermandosi al secondo posto in classifica all'inseguimento dell'Arsenal, mentre l'Atletico Madrid di Giacomo Raspadori vince 3-1 contro il Siviglia, con l'ex Napoli entrato nei minuti finali. Ma non ci sono solo volti noti: scopriamo tutto sul weekend appena trascorso dei calciatori all'estero in giro per il mondo!