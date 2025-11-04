Psg-Bayern Monaco, il pronostico: quote equilibrate, Kane pronto a colpire

Psg-Bayern Monaco, Quarta giornata di Champions League: scopri il pronostico di DDD sulla super-sfida del Parco dei Principi

Vincenzo Bellino Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 09:44)

Due giganti d’Europa si sfidano per il primato nel girone di Champions League 2025/26. Martedì sera (calcio d'inizio ore 21:00) il Parco dei Principi sarà teatro di una sfida che ha già il sapore di una finale anticipata: PSG contro Bayern Monaco. Entrambe guidano le rispettive classifiche nei campionati Nazionali, entrambe sono imbattute dopo le prime tre giornate e vogliono confermare i numeri impressionanti registrati fin qui.

Qui PSG — Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique vive un buon momento di forma: primo in Ligue 1, con un vantaggio di due punti e una sola sconfitta in 11 gare. In Europa, i parigini hanno iniziato la stagione di Champions con tre vittorie su tre, ma le assenze pesano: Dembélé è in dubbio dopo un problema muscolare, Doué è ancora ai box.

Il tecnico spagnolo dovrà affidarsi alla freschezza di Barcola e Ramos, supportati da un ispirato Kvaratskhelia. Nonostante le difficoltà, il PSG ha mostrato carattere: gol decisivo al 95’ contro il Nizza e pareggio esterno a Lorient. Ma la sensazione è che la squadra non sia ancora al massimo della forma.

Qui Bayern Monaco — I bavaresi viaggiano con il pilota automatico inserito. Solo vittorie sia in Bundesliga, sia in Champions League, difesa solida (solo 2 gol subiti in Europa) e un Harry Kane in stato di grazia.L’attaccante inglese è stato risparmiato nell’ultimo turno di campionato proprio per essere al top a Parigi: finora 5 gol in 3 partite di UCL e una media realizzativa spaventosa. Vincent Kompany ha a disposizione la rosa al completo, e la sensazione è che il Bayern possa colpire nei momenti chiave grazie alla sua esperienza internazionale.

Psg-Bayern Monaco, probabili formazioni — PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Diaz, Karl; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

PSG o Bayern? Quote equilibrate —

Vittoria PSG - (1, quota 2,60)

Pareggio - (X, quota 3,50)

Vittoria Bayern Monaco - (2, quota 2,60)

Goal/No Goal - (Goal 1.36 – No Goal 3.00)

Over/Under 2,5 - (Over 1.40 – Under 3.00)

Il pronostico di DDD — C'è equilibrio tra PSG e Bayern. I bavaresi ci arrivano sicuramente meglio alla sfida, il PSG potrebbe soffrire l'assenza di uno dei suoi pezzi pregiati, Dembelè, ma anche una condizione non esaltante. Non ci sarebbe da stupirsi se gli ospiti dovessero riuscire a far risultati.

Per quanto riguarda le piste percorribili, in ottica scommesse, sicuramente il Goal e l'Over 2,5 sono due ipotesi valide. Sui marcatori il favorito è Harry Kane, protagonista di un inizio di stagione da capogiro con 21 reti totali tra campionato, Coppa di Germania e Champions (quota 2.00).

Psg-Bayern, cosa scommettere —

Goal

Over 2,5

Combo Goal+Over 2,5

Harry Kane marcatore